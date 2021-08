Afganistán: el futbolista de 19 años que murió al caer de un avión de EE.UU. que despegó de Kabul

Las autoridades afganas confirmaron este jueves que un joven futbolista murió tras intentar huir en un avión militar estadounidense que salía del aeropuerto de Kabul.Zaki Anwari, de 19 años, había formado parte en la selección juvenil de Afganistán. No se han revelado más detalles de la muerte del joven. Desde que los talibanes retomaron el control en Afganistán, miles de personas se han concentrado en el aeropuerto de Kabul para tratar de salir del país en alguno de los vuelos de países occidentales que evacuan a sus nacionales y a sus colaboradores afganos. El lunes circularon imágenes que mostraban a cientos de personas corriendo junto a un avión militar estadounidense mientras rodaba por la pista del aeropuerto de Kabul. Algunos trataban de encaramarse al fuselaje del avión. Los medios locales informaron de que al menos dos personas murieron tras caer del aparato cuando ya había despegado. La fuerza aérea de Estados Unidos confirmó que se encontraron restos humanos en el tren de aterrizaje tras la llegada del avión a Qatar. https://www.youtube.com/watch?v=FEV7zHi-bPc&ab_channel=BBCNewsMundoLa Dirección General de Deportes y Educación Física de Afganistán rindió homenaje a Anwari en un comunicado publicado en Facebook: "Que descanse en el cielo y recemos por su familia, amigos y compañeros en el deporte", Muchos usuarios han mostrado también su respeto por él en las redes. "Su marcha es una pena muy grande", escribió un usuario en Instagram. "Te recordaré siempre con cariño", añadió. En torno a 4.500 militares de Estados Unidos han tomado el control del aeropuerto internacional Karzai de Kabul, la capital de Afganistán. Los talibanes bloquean los accesos al aeropuerto para todos los que no cuentan con documentos de viaje, pero abundan las denuncias de que incluso a aquellos con la documentación en regla se les está impidiendo el paso. En medio de las escenas de caos, el presidente estadounidense, Joe Biden, defendió su gestión de la retirada estadounidense. "La idea de que había una manera de haber salido sin que se produjera un caos a continuación... No sé cómo puede pasar eso", dijo en una entrevista con la cadena ABC el miércoles.

Biden afirmó que las tropas estadounidenses podrían permanecer en Afganistán más allá del 31 de agosto, fecha que se había acordado como límite con los talibanes, para concluir la misión de evacuación.