Afganistán: EE.UU. investiga el hallazgo de restos humanos en el tren de aterrizaje de un avión militar que despegó de Kabul

Aviones militares de carga C-17 han sido empleados para evacuar a personas de Afganistán.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos informó del hallazgo de restos humanos en el tren de aterrizaje de un avión que despegó de Afganistán en una misión de evacuación el lunes.En un comunicado, la Fuerza Aérea dijo que está investigando "la pérdida de vidas civiles" ocurrida cuando una multitud corrió hacia un avión militar que estaba a punto de despegar de Kabul.Cientos de afganos trataron de subirse al avión desesperados por abandonar el paísdespués de que el Talibán tomara el control de la capital afgana el domingo.Algunos se montaron en el avión militar tipoC-17 cuando rodaba por la pista del aeropuerto internacional de Kabul."Además de los videos y los reportes de prensa de personas que caen del avión durante el despegue, se descubrieron restos humanos en el tren de aterrizaje del C-17 después de que aterrizó en la base de la Fuerza Aérea Al Udeid en Qatar", informó la Fuerza Aérea en un comunicado.

Cientos de afganos se lanzaron desesperados a la pista de despegue.

La investigación "será exhaustiva para garantizar que obtengamos los hechos relacionados con este trágico incidente". "Nuestro corazón está con las familias de los fallecidos".

"Varias muertes"

Defense One Cientos de afganos han sido evacuados en aviones C-17 de Estados Unidos.

El lunes, el avión de operaciones militares C-17 aterrizó en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul con equipo y suministros para apoyar la evacuación de civiles afganos y estadounidenses.Sin embargo, antes de que lograra descargar suministros, el avión, según la Fuerza Aérea de EE.UU. "Ante el rápido deterioro de la situación de seguridad, la tripulación del C-17 decidió abandonar la pista lo antes posible", explicó. https://www.youtube.com/watch?v=eHBHETE7NM4 Para entonces, decenas de afganostras el despegue de la aeronave.Según la Fuerza Aérea, los restos humanos fueron encontrados cuando el avión aterrizó en Qatar. El portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, se limitó a informar que"Claramente, sabemos solo por evidencia visual y por el comunicado de la Fuerza Aérea que hubo al menos varias muertes involucradas en eso, pero no quiero adelantarme a la investigación de la Fuerza Aérea", dijo al ofrecer sus condolencias a las familias de las víctimas.El avión ha sido retirado de las operaciones temporalmente "para dar tiempo a recoger los restos e inspeccionar el avión" antes de que pueda volver al servicio.Las autoridades no detallaron si es el mismo avión que aparece en un video en el que presuntamente dos personas caen tras despegar., luego de que cientos de personas subieran por las rampas de carga. La foto de ese momento le dio la vuelta al mundo.