Afganistán: EE.UU. bombardea a un miembro de Estado Islámico tras ataque contra el aeropuerto de Kabul

Reuters

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ya anunció este jueves que había dado órdenes a sus militares de desarrollar planes de ataque a ISIS-K en Afganistán tras el atentado en el aeropuerto de Kabul.

Estados Unidos llevó a cabo este sábado un bombardeo aéreo sobre un miembro de ISIS-K en Afganistán, el grupo que se atribuyó el atentado suicida en el aeropuerto de Kabul en el que murieron cerca de 200 personas, entre ellas 13 militares estadounidenses.El capitán Bill Urban, portavoz del Comando Central de EE.UU., confirmó que el ataque con drones fue realizado contra un "planificador" del autodenominado Estado Islámico, si bien no aclaró si estuvo relacionado con el atentado del pasado jueves en el aeródromo de la capital afgana."El ataque aéreo no tripulado ocurrió en la provincia de Nangarhar en Afganistán. Los primeros indicios son que matamos al objetivo",dijo en un comunicado en el que aseguró no tener constancia de víctimas civiles.

BBC

El presidente Joe Biden ya advirtió que, como represalia al atentado del jueves, había pedido a los jefes de las Fuerzas Armadas de su país que desarrollaran"planes operativos para atacar los activos,líderes e instalaciones de ISIS-K"."EE.UU. responderá con fuerza y precisión en el momento preciso, en el lugar que elijamos, en el momento que elijamos (…). No lo olvidaremos, no lo perdonaremos, los perseguiremos y haremos que paguen por esto", alertó.Más información en breve.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.