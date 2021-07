Afganistán: centenares de soldados afganos huyen de la ofensiva del Talibán luego del retiro de las fuerzas de la OTAN lideradas por EE.UU.

EPA

Un soldado afgano inspecciona las pertenencias dejadas atrás por el ejército de EE.UU. tras su salida de la base aérea de Bagram.

El Talibán continúa capturando territorio en Afganistán a medida que las fuerzas de la OTAN, lideradas por Estados Unidos, abandonan el país donde han tenido una presencia militar durante los últimos 20 años.Fuentes del grupo fundamentalista islámico afirman haber tomado más de diez distritos en las últimas 24 horas.La avanzada del Talibán ha ocurrido en varias provincias del país en los últimos dos meses, pero la ofensiva más contundente se está dando en el norte del país.La situación ha creado una crisis para las fuerzas de defensa del gobiernoafgano, que ya no cuentan con el apoyo de los bombardeos aéreos de EE.UU. para contener a los insurgentes.Aunque las autoridades desplegaron este martes cientos de tropas y milicianos progubernamentales a la zona, se informa que más de 1.000 soldados afganos huyeron al vecino Tayikistán en lunes.Un factor central de la reciente arremetida talibana fue el retiro del ejército de EE.UU. de la base aérea de Bagram -una instalación militar clave- que sucedió en la madrugada del viernes.Según le dijo a la BBC el nuevo comandante afgano de la base, general Asadullah Kohistani, los estadounidenses abandonaron la instalación sin avisarles a las 3:00 am (hora local) y sólo se vinieron a dar cuenta horas después.

El ejército de EE.UU. dejó atrás miles de vehículos particulares y cientos de autos blindados.

EE.UU. anunció más tarde ese viernes que había desocupado a Bagram, efectivamente cerrando su campaña militar en Afganistán antes del plazo oficial del 11 de septiembre, anunciado por el presidente Joe Biden a comienzos de año.La salida nocturna de Bagram traspasa el control de la base a una fuerza afgana mucho menos dotada y capacitada que podría tener dificultades defendiéndola del ataque Talibán.El general Kohistani cuenta con unos 3.000 militares bajo su comando, un número significativamente menor que las decenas de miles de soldados de EE.UU. y sus aliados que antes ocupaban la base.Durante declaraciones hechas a la prensa el lunes, Kohistani dijo que sus fuerzas esperan un ataque del Talibán, señalando que ya había recibido informes de que el grupo estaba haciendo "incursiones en áreas rurales" cercanas."Si nos comparan con los estadounidenses, hay una gran diferencia", declaró el general. "Pero según nuestras capacidades… estamos haciendo lo mejor que podemos para asegurar y servir a todo el pueblo".

Getty Images Estados Unidos utilizó la base aérea de Bagram como su centro de operaciones de una guerra que duró 20 años.

Historia de la base aérea de Bagram

La base fue construida por Estados Unidos, a mediados de los 1950 como un aeropuerto para Afganistán y como punto de vanguardia frente a la Unión Soviética, en medio de la Guerra Fría.

Una pista de más de 3 kilómetros de longitud se construyó en 1976 y fue mantenida por la Fuerza Aérea de Afganistán, con la asistencia de EE.UU.

En 1979 cayó bajo control soviético tras la invasión del Ejército Rojo en 1979, que la utilizó punto de apoyo de sus operativos al inicio del conflicto.

En los años subsiguientes pasó de mano en mano. Primero ocupada por el gobierno afgano pro Moscú, luego por fuerzas muyahidines tras el retiro soviético, hasta que el Talibán se apoderó de la instalación a mediados de los 1990.

EE.UU. invadió a Afganistán en 2001 (provocado por los ataques de S-11) derrocando al Talibán y retomando la base aérea que transformó en un enorme complejo desde el cuál condujo su guerra contra el grupo islamista.

Getty Images Las fuerzas progubernamentales no han puesto mayor resistencia en las provincias del norte de Afganistán, según un portavoz del Talibán.

El retiro de tropas de Estados Unidos y sus aliados de Afganistán se acordó tras un tratado en Doha, Qatar, en febrero de 2020, firmado por EE.UU. y el Talibán.Según el acuerdo, a cambio de una retirada militar, el.El plazo que el presidente Joe Biden dio para sacar sus tropas completamente fue el 11 de septiembre -el 20 aniversario de los ataques de 11-S- aunque efectivamente eso ya sucedió con el abandono de la base de Bagram.El pasado lunes, el portavoz del Talibán en Qatar, Suhail Shaheen, describió la salida estadounidense de la base aérea como un "".Por su parte, el portavoz del gobierno afgano, Razwan Murad, dijo a la BBC que estaban listos para el diálogo y un cese el fuego y que el Talibán debería ahora demostrar que estaba comprometido con la paz. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, insiste en que las fuerzas de seguridad de su país están perfectamente capacitadas para mantener a los insurgentes al margen, sin embargomuchos temen que la capital. Suhail Shaheen aseguró que la toma militar de Kabul "no es política del Talibán". No obstante, ha habido un claro avance del Talibán por los territorios del norte que lograron retomar sin violencia ya través de mediación después de que los soldados afganos rehusaran pelear, según Shaheen.El portavoz del Talibán también describió ely se refirió al país como el "Emirato Islámico", una indicación de que el grupo concibe una base teocrática para gobernar el país y que probablemente no participarían en las elecciones que exige el gobierno.