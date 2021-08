Afganistán | Había una posibilidad real de ser asesinado: el presidente en el exilio habla por primera vez tras abandonar el país

Reuters

Emiratos Árabes dice que ha dado refugio a Ghani y su familia por motivos humanitarios.

En su primer discurso al pueblo afgano tras abandonar el país, el presidente Ashraf Ghani explicó este miércoles que su equipo de seguridad lo forzó a huir ante el temor a que los talibanes lo mataran.Ghani, el presidente elegido por los afganos, se dirigió al pueblo a través de su cuenta de Facebook desde Emiratos Árabes Unidos, país que le ha dado refugio.Ghani salió el domingo de Afganistán ante la inminente conquista del poder por parte de los talibanes.En su discurso, dijo que fue "forzado" a abandonar el país por su equipo de seguridad debido a que "había una posibilidad real de ser capturado y asesinado".Cuando el Talibán entró en el palacio presidencial de Kabul, dijo, "empezaron a buscarme habitación por habitación".

Facebook/Ghani Ashraf Ghani habló al pueblo afgano desde su cuenta de Facebook.

Ghani negó las acusaciones de que se había llevado consigoy aseguró que ni le permitieron quitarse las sandalias y ponerse los zapatos dada la velocidad con que los talibanes avanzaban y por cómo la situación del país se iba "deteriorando".Ghani, de 72 años, negó haber huido y dijo que se marchó para prevenir "un desastre enorme"."Por ahora estoy en Emiratos Árabes para que cese el caos y el baño de sangre". "Actualmente estoy en conversaciones para regresar a Afganistán", agregó Ghani, que ha recibido muchas críticas por dejar el país.El propio presidente de Estados Unidos,, también criticó al gobierno afgano, y el Departamento de Estado dijo este miércoles que Ghani ya no es "una figura relevante en Afganistán", aunque lo sigue considerando presidente porque no ha habido una entrega formal del poder."Quise negociar un gobierno inclusivo con el Talibán", afirmó Ghani.