Afganistán | Ejecuciones sumarias, restricciones a mujeres y reclutamiento de niños soldados: el preocupante informe de la ONU sobre los primeros días del Talibán

Los talibanes recomendaron a las mujeres quedarse en casa.

Naciones Unidas sigue recibiendo reportes sobre hechos preocupantes que ocurren en Afganistán más de una semana después de la toma del poder por parte de los talibanes."Hemos recibido informes creíbles de graves violaciones del derecho internacional humanitario, y de abusos de los derechos humanos, que tienen lugar en muchas zonas bajo el control efectivo de los talibanes", dijo este martes la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.En un informe leído ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU en Ginebra, Bachelet indicó que su oficina tiene conocimiento de hechos que van desde "ejecuciones sumarias" a "restricciones a los derechos de las mujeres", "reclutamiento de niños soldados" y "represión de las protestas pacíficas y de la expresión de la disidencia".Aunque no entró en pormenores, la comisionada señaló que las ejecuciones han tenido como objetivo a civiles y miembros fuera de combate de las fuerzas de seguridad afganas y que a las mujeres se les ha limitado su derecho a circular libremente y a las niñas, el de asistir a la escuela.En ese sentido, Bachelet consideró que el trato de los talibanes a las mujeres y niñas es "una línea roja fundamental".La expresidenta de Chile también señaló que existen "graves temores" por los periodistas, minorías y "la nueva generación de líderes de la sociedad civil que han surgido en los últimos años". "Las diversas minorías étnicas y religiosas de Afganistán también corren el riesgo de sufrir violencia y represión, teniendo en cuenta los patrones anteriores de graves violaciones bajo el gobierno talibán y los informes de asesinatos y ataques selectivos de los últimos meses", dijo.

Derechos limitados

Otros informes

AFP Los talibanes ganaron un rápido control de Afganistán.

No obstante, el CDH rechazó la petición de activistas afganos y de otros países de crear una comisión internacional que vigile y preserve pruebas de la actuación de los talibanes y se limitó asobre la situación en Afganistán."Con los derechos humanos fundamentales en juego, mi oficina trabajará urgentemente para restablecer los mecanismos de vigilancia de las violaciones de los derechos humanos", señaló Bachelet.En una conferencia de prensa posterior, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid negó que sus fuerzas estén tomando represalias. "Hemos olvidado todo en el pasado", dijo, repitiendo el mensaje de una supuesta "amnistía" que anunciaron tras su primera conferencia de prensa la semana pasada.No obstante, Mujahid indicó que las mujeres trabajadoras en Afganistán no deberán salir a la calle hasta que se establezcan los "sistemas adecuados" para "garantizar su seguridad", aunque precisó que se trataría de un "procedimiento muy temporal"."Hasta que tengamos seguridad total les pedimos a las mujeres que se queden en casa", dijo.Los talibanes, que hicieron cumplir una versión estricta de la ley islámica en la que los derechos de las mujeres fueron masivamente reprimidos cuando gobernaron Afganistán antes de 2001, recuperaron el control total del país el pasado 15 de agosto.Desde su regreso al poder luego de una ofensiva relámpago durante la retirada de las tropas estadounidenses y extranjeras, los militantes han tratado de transmitir una imagen más moderada, prometiendo derechos para mujeres y niñas y libertad de expresión "".Grupos de derechos humanos, sin embargo, han puesto en cuestionamiento estas afirmaciones y aseguran que se trata solo de una campaña de propaganda para ganar aceptación internacional. Nueve días después, miles de personas todavía se concentraban en el aeropuerto de Kabul con la esperanza de huir del país antes del 31 de agosto.Ese es el plazo fijado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que las tropas estadounidenses abandonen Afganistán. Aunque Reino Unido, Francia y Alemania habían solicitado una prórroga, Biden aseguró este martes que el plazo se mantiene.El informe presentado por Bachelet este martes no es el primero de la ONU que da cuenta de potenciales violaciones de los derechos humanos por fuerzas de los talibanes en Afganistán.La pasada semana, otro reporte al que tuvo acceso la BBC indicaba que las fuerzas islamistas estaban llevando a cabo una "cacería puerta a puerta" de personas en su lista de más buscados, principalmente aquellos que colaboraron con EE.UU. y la OTAN.El documento confidencial fue elaborado por el Centro Noruego de Análisis Globales, que proporciona información de inteligencia a Naciones Unidas."Los talibanes están arrestando y/o amenazando con matar o arrestar a familiares de las personas objetivo a menos que se entreguen", dice el documento.De acuerdo con el texto, quienes se encuentran en mayor riesgo son aquellos con cargos en unidades militares, policiales y de investigación."Los talibanes han estado realizando un mapeo avanzado de individuos antes de tomar el control de todas las ciudades importantes", decía el texto.Añadía que los militantes estaban en esas tareas al tiempo que tenía lugar la evacuación de personal extranjero del aeropuerto de Kabul, pero que la situación seguía siendo "caótica".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.