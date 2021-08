Afganistán | Biden defiende la retirada de tropas: Los estadounidenses no deben morir en una guerra que los afganos no están dispuestos a luchar por sí mismos

Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió este lunes su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán pese a que el el paíscayó rápidamente bajo el control del Talibán.Biden admitió, sin embargo, que los eventos que permitieron a los talibanes derrocar al gobierno afgano y dominar el país ocurrieron "más rápido de lo anticipado" y culpó a los líderes políticosafganos del colapso."Los estadounidenses no pueden ni deben luchar o morir en una guerra que los afganos no están dispuestos a luchar por sí mismos", dijo Biden desde la Casa Blanca."Me mantengo completamente firme con mi decisión", aseguró.El domingo, los talibanes declararon la victoria después de que el presidente afgano Ashraf Ghani huyera del país y su gobierno colapsara.El regreso de los militantes radicales al gobierno llega tras casi 20 años de presencia de una coalición liderada por EE.UU. que derrotó precisamente entonces al Talibán.

"EE.UU. no pretendía construir una nación"

Un acuerdo heredado

Getty Images Escenas de caos y ansiedad se vivieron en el aeropuerto de Kabul ante la llegada de los talibanes a la capital.

Biden enfrenta una intensa reacción política por su decisión de abril de ordenar que todas las tropas estadounidenses salgan de Afganistán antes del 11 de septiembre, fecha del vigésimo aniversario de los ataques que desencadenaron la invasión estadounidense.El presidente dijo que la misión de 20 años no estuvo nunca destinada a "construir una nación" o "crear una democracia central unificada", sino que estaba diseñada para"No pasaré esta responsabilidad a un quinto presidente", explicó, repitiendo una línea que ha dicho a menudo desde su decisión de abandonar Afganistán en septiembre."Estoy profundamente entristecido por los hechos que enfrentamos ahora, pero".Biden señaló que había heredado un acuerdo negociado con los talibanes bajo el mandato del expresidentepara que EE.UU. se retirara de Afganistán en mayo de este año. "La decisión que tuve que tomar como presidente fue cumplir con ese acuerdo o estar preparado para volver a luchar contra los talibanes", dijo."No había acuerdo para proteger a las tropas estadounidenses de los talibanes después del 1 de mayo", explicó.El presidente Biden afirmó que Washington continuará apoyando al pueblo de Afganistán, enfocando sus esfuerzos diplomáticos en evitar inestabilidad y violencia y en la protección de los derechos humanos."He sido claro: los derechos humanos deben ser el centro de nuestra política exterior, pero la forma de hacerlo no es a través de despliegues militares interminables", enfatizó. Según dijo, dentro del plan de acción inmediato,para facilitar la salida del personal civil estadounidense y los aliados de Afganistán. EE.UU. también identificará y evacuará a los aliados afganos y a las personas vulnerables a un lugar seguro fuera del país.Y agregó que tropas de su país estaban intentando tomar control del aeropuerto. Biden advirtió que si las tropas estadounidenses son atacadas por los talibanes, EE.UU. se defenderá "con una fuerza devastadora".