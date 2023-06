Accidente de tren en India: Mi madre estuvo desaparecida, después me pasaron una foto de su cuerpo

Reuters

Luto, dolor y desesperación. Es lo que se vive en el estado de Odisha, en el este de India, desde el viernes por la noche a raíz del choque de tres trenes en el que murieron al menos 288 personas y más de 1.000 resultaron heridas.Es la peor tragedia ferroviaria en el país en lo que va de siglo, cuando dos trenes de pasajeros y uno de mercancías chocaron y descarrilaron.El primer ministro indio, Narendra Modi, se mostró consternado por el trágico accidente y expresó sus condolencias a las familias afectadas. "Se están llevando a cabo tareas de rescate en el lugar del siniestro y se está prestando toda la ayuda posible a los afectados", tuiteó Modi.BBC India logró hablar con familiares de víctimas que fallecieron en el accidente, un pasajero herido y habitantes de la zona.

Mi madre y mi abuela iban en el tren. Iban a la ciudad a comprar medicinas. Encontré a mi abuela unas horas después del accidente. Estaba viva. Pero mi madre había desaparecido. La buscamos por todas partes, pero no la encontramos. No sabía qué hacer, así que envié una foto de mi madre a todos mis amigos y conocidos. También compartí su número y describí el color del vestido que llevaba la última vez que la vi. Esta mañana he tenido noticias de uno de mis amigos. Me han enviado la foto de un cadáver: era mi madre. Llevaba el mismo vestido.Todo lo que quiero ahora es poder llevar su cuerpo de vuelta a casa para que podamos ponerla a descansar. Pero aquí hay mucho caos, no hay trenes y las carreteras están atascadas.Ha sido un caos. Se oyó un ruido fuerte y había humo por todas partes. La gente corría en todas direcciones. Yo estaba cerca de las vías y decidí correr al lugar. Empezamos a sacar a algunos de los pasajeros atrapados. Conseguimos sacar a algunos supervivientes y también algunos cadáveres.Había tantos heridos que no sabíamos cómo sacarlos. Fue un poco más fácil cuando llegaron los equipos de rescate. El trabajo duró casi toda la noche. Todavía estoy aturdido.Oímos un ruido fuerte. Cuando salimos de casa, vimos que el accidente había ocurrido ahí afuera. Vi que el tren de mercancías se había subido a otro tren. Cuando llegué al lugar, vi que había muchos heridos y muchas personas habían muerto. Había un niño pequeño llorando cuyos padres probablemente habían muerto. Ese niño también murió al cabo de un rato.Mucha gente pedía agua. Les di agua en la medida de lo posible. La gente de nuestro pueblo vino aquí y ayudó a la gente todo lo que pudo. Fue horrible.Yo estaba en el tren cuando sentimos una ligera sacudida y el tren descarriló. Se oyó un ruido atronador y el tren volcó. Me quedé atrapado y me rescataron al cabo de media hora unas personas de la zona. Todas nuestras pertenencias estaban esparcidas. No pude encontrar nada. Salí y me senté en el suelo. Cuatro pasajeros que viajaban desde mi pueblo han sobrevivido, pero hay muchos heridos o desaparecidos.Mucha gente murió en el vagón en el que viajaba. Los heridos graves fueron trasladados al hospital.Mi hermano estaba sentado en su litera y yo de pie junto a la puerta del vagón.Cuando el tren volcó, conseguí escapar. Pensé que mi hermano también habría escapado, pero no fue así. Se quedó atrapado debajo de su asiento.Volví corriendo a los restos del tren y lo saqué. También saqué a una niña que estaba atrapada con él. Llamé a la policía y a los servicios de ambulancia, pero tardaron media hora en llegar. Fotos de Hemant Behara e información adicional de la agencia de noticias Reuters.