Abusos y favores sexuales: las denuncias contra plantaciones que suministran té a algunas de la marcas británicas más populares

Un reclutador de James Finlay & Co, llamado John Chebochok, convocó a Katy a una entrevista, que resultó ser en una habitación de hotel.

Una investigación de la BBC descubrió explotación sexual en las plantaciones de té que suministran su producción a algunas de las marcas más populares de Reino Unido, incluidas PG Tips, Lipton y Red Label, de la cadena de supermercados Sainsbury's. Más de 70 mujeres en las plantaciones de té de Kenia, propiedad durante años de dos empresas británicas, le dijeron a la BBC que sus supervisores las habían abusado sexualmente.Una filmación secreta mostró a jefes locales, en plantaciones propiedad de Unilever y James Finlay & Co, presionando a una reporteroa encubierta para tener relaciones sexuales.Tres gerentes fueron suspendidos.

"Es una tortura"

BBC Algunas trabajadoras en las plantaciones de té dijeron que no tienen más remedio que ceder a las demandas sexuales de sus jefes.

Filmación secreta

BBC Katy filmó en secreto para recopilar evidencia del acoso sexual en las plantaciones de té.

Acoso

Getty Images Numerosas mujeres reportaron que les solicitaban favores sexuales a cambio de tareas más ligeras en la plantación.

Respuesta

Unilever enfrentó acusaciones similares hace más de 10 años y lanzó una campaña de "tolerancia cero" al acoso sexual, así como un sistema de informes y otras medidas. Sin embargo, una investigación conjunta de BBC Africa Eye y Panorama encontró evidencia de que no se estaban tomando medidas ante las acusaciones de acoso sexual. Tom Odula, periodista de la BBC, habló con mujeres que trabajaban en las plantaciones de té de ambas empresas. Algunas le dijeron que debido a que el trabajo es tan escaso,a las demandas sexuales de sus jefes o enfrentarse a no tener ingresos."No puedo perder mi trabajo porque tengo hijos", dijo una mujer.Otra mujer dijo que un gerente de división no la dejó trabjar hasta que accedió a tener relaciones sexuales con él."Es una tortura; él quiere acostarse contigo, luego consigues un trabajo", explicó. Una mujer también le dijo a la BBC que su supervisor la había, después de haber sido presionada para tener relaciones sexuales con él.Para recopilar más pruebas sobre las denuncias de abuso sexual, la BBC reclutó a la reportera encubierta Katy (no es su nombre real) para trabajar en las plantaciones de té.En una ocasión Katy fue invitada a una entrevista de trabajo con un reclutador de James Finlay & Co llamado John Chebochok. La entrevista resultó ser en unaChebochok, que ha trabajado en las plantaciones de Finlay durante más de 30 años, primero como administrador de fincas y luego como propietario de una empresa contratista, yapor varias mujeres que hablaron con Tom Odula de la BBC.Katy fue sujetada contra una ventana por Chebochok, que le pidió que lo tocara y se desnudara."Te daré algo de dinero, luego te daré un trabajo. Te he ayudado a ti, ayúdame a mí", dijo."Nos acostamos, terminamos y nos vamos. Luego vienes y trabajas".Katy dejó en claro que no dio su consentimiento. Finalmente, Chebochok se dio por vencido y un miembro del equipo de producción, que aguardaba cerca para velar por la seguridad de Katy, hizo una llamada telefónica para darle una excusa para irse."Estaba tan asustada y tan conmocionada.", señaló Katy.James Finlay & Cdijo queinmediatamente después de que la BBC contactara a la compañía. La empresa dijo que también lo denunció a la policía y que ahora estaba investigando si su operación en Kenia tiene "un problema endémico con la violencia sexual".Katy también experimentó acoso sexual cuando trabajó de forma encubierta en una granja, que en ese momento estaba a cargo deAllí, la invitaron a un día de inducción, donde un gerente de división llamado Jeremiah Koskei daba un discurso a sus nuevos empleados sobre la política de tolerancia cero de Unilever hacia el acoso sexual.Sin embargo, luego invitó a "Katy" a reunirse con él en el bar de un hotel esa noche y trató de presionarla para que tuviera relaciones sexuales con él, sugiriendo que regresaran juntos a su complejo."Si toda mi vida realmente estuviera vinculada a esta oportunidad, solo puedo imaginar cómo se habría desarrollado ese encuentro", dijo Katy. Katy fue asignada al equipo de deshierbe: es un trabajo agotador, seis días a la semana, y muchas mujeres piden que las trasladen.El supervisor allí, Samuel Yebei,Cuando Katy denunció el comportamiento a uno de los encargados de acoso sexual de Unilever, le dijeron: "Mantén tus principios. No entregues tu cuerpo a cambio de un trabajo".A pesar de hacer un seguimiento para saber qué medidas se estaban tomando contra sus superiores, no recibió respuesta.Unilever dice que está "profundamente conmocionado y entristecido" por las acusaciones. La compañía vendió su operación en Kenia mientras la BBC filmaba en secreto.El nuevo propietario,, dice que "suspendió de inmediato a los dos gerentes" y ordenó una "investigación completa e independiente".Jeremiah Koskei no respondió a nuestra solicitud de comentarios y Samuel Yebei niega las acusaciones en su contra.James Finlay and Co suministra té de Kenia a los supermercados Sainsbury's y Tesco, así como a Starbucks.En respuesta a la investigación de la BBC, Sainsbury's dijo: "Estas horribles acusaciones no tienen cabida en nuestra cadena de suministro".Tesco dijo que toma las acusaciones "extremadamente en serio" y está en "diálogo constante" con Finlay's para garantizar que se tomen "medidas sólidas".Starbucks emitió un comunicado diciendo que estaba "profundamente preocupado" y que había tomado "medidas inmediatas" para suspender las compras a James Finlay and Company en Kenia.