9 acontecimientos que pasaron por primera vez en 2022

Las altas tasas de fertilidad en algunos países han ayudado a aumentar la población mundial a más de ocho mil millones de personas.

El año 2022 estuvo marcado por varios acontecimientos sin precedentes, ¡y no todos ocurrieron en nuestro planeta!Desde un "récord de multiplicación" hasta un profundo viaje a nuestro pasado.He aquí algunos de los hitos que más nos llamaron la atención.

1. La NASA desvía un asteroide

2. Se detectan microplásticos en la sangre humana

No se conocen los efectos de los microplásticos en el organismo.

3. Un Mundial de primicias

La árbitra francesa Stephanie Frappart hizo historia en Qatar 2022 como la primera mujer en dirigir un partido de la fase final de la Copa del Mundo.

4. Ocho millones de nosotros y contando...

Le tomó 12 años a la humanidad crecer de siete mil millones a ocho mil millones de personas.

5. Una vacuna contra la malaria que cambiará el mundo

Los ensayos con la nueva vacuna contra la malaria se realizaron en Burkina Faso.

6. LeDuc hace historia olímpica y de género

LeDuc (derecha) se convirtió en la primera persona no binaria en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno.

7. Viajamos más lejos en el tiempo - cortesía del telescopio James Webb

JADES-GS-z13-0 es la "galaxia más distante" hasta ahora confirmada.

8. El primer presidente de izquierda en gobernar Colombia

Gustavo Petro y su compañera de fórmula, Francia Márquez, celebran después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 19 de junio de 2022.

9. Vimos bacterias sin microscopios

El filamento de T. magnifica tiene el tamaño y la forma de una pestaña humana.

La agencia espacial estadounidensetras chocar deliberadamente contra él con una nave espacial el 28 de septiembre.El objetivo de la colisión era comprobar que podrían desviarse de forma segura las rocas espaciales que llegaran a ser una amenaza para la Tierra. Y así fue.Un estudio publicado en la revista Environment International el pasado mes de marzo.Los microplásticos son pequeños trozos de plástico de menos de 5 mm de longitud que se forman cuando pedazos más grandes se descomponen en el suelo o en el mar y contaminan el medio ambiente., pero los investigadores afirman que los nuevos resultados son preocupantes y que los microplásticos podrían dañar las células humanas.La Copa Mundial masculina de la FIFA 2022 pasará a la historia por una serie de hitos sin precedentes. Para empezar, fueo musulmán: Qatar. También supuso, cuando la francesa Stephanie Frappart ofició el encuentro de la fase de grupos entre Alemania y Costa Rica.De hecho, Frappart capitaneó un equipo arbitral compuesto solo por mujeres, en el que también figuraban las árbitras asistentes Neuza Back, de Brasil, y Karen Medina, de México.Otra primicia fuehasta semifinales, el mejor resultado de la historia de una nación africana (y árabe). Y ya que hablamos de hitos, Qatar 2022 fue el escenario que vio por fin a Lionel Messi levantar el trofeo de la Copa Mundial por primera vez tras ¡cinco intentos!15 de noviembre de 2022. Esa es la fecha en la que la población mundial superó por primera vez los 8.000 millones de habitantes, según la ONU. "Este crecimiento sin precedentes se debe al, la nutrición, la higiene personal y la medicina. También es el resultado de los altos y persistentes niveles de natalidad en algunos países", señaló el organismo en un comunicado.Sin embargo, la ONU explicó que, si bien la población mundial demoró 12 años en crecer de 7.000 a 8.000 millones,, ya que las tasas de natalidad colectivas parecen ralentizarse.Científicos de la Universidad de Oxford anunciaron en septiembre que habían desarrollado.La nueva vacuna, cuya comercialización está prevista para el año que viene, ha demostrado en los ensayos una eficacia de 80% contra esta enfermedad letal, que mata a unas 400.000 personas al año.Los científicos también afirmaron que.La malaria constituye una de las principales causas de mortalidad infantil en el mundo, y desarrollar vacunas contra ella resulta difícil, ya que el parásito que la causa suele ser complejo y escurridizo.Es un blanco en constante movimiento, que cambia de forma en el interior del organismo, lo que dificulta su inmunización.El patinador artístico estadounidense Timothy LeDuc se convirtió en la primera persona no binaria en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en febrero en Pekín. LeDuc no ganó ninguna medalla y terminó séptimo en la prueba por parejas junto a Ashley Cain, pero causó impacto en el mundo.El telescopio James Webb no tuvo reparos en acaparar los titulares en 2022: desde que entró en funcionamiento en julio, ha proporcionado.Una de ellas fue la instantánea más profunda de nuestro universo hasta el momento, incluida JADES-GS-z13-0, una galaxia de más de 13.000 millones de años y que data de los "primeros días" posteriores al Big Bang.Lo que aparece como una mancha tenue es laconfirmada hasta ahora por la medición estándar de oro.El ascenso de Gustavo Petro al poder constituyó un hito histórico en Colombia.No solo por tratarse del primer presidente de izquierda en ese país, sino también por haber salido de las filas del movimiento guerrillero M19.Su llegada al Palacio de Nariño vino de la mano deLos científicos anunciaron en junio el descubrimiento de la bacteria más grande del mundo.Y no necesitas un microscopio para ver la Thiomargarita magnifica: el organismo recién descubierto tiene aproximadamente el mismo tamaño y forma que una pestaña humana. Con aproximadamente 1 cm de largo, esy la primera en ser visible a simple vista.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.