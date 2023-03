6 frases clave del duro interrogatorio al CEO de TikTok en el Congreso de EEUU

Getty Images

Fueron horas y horas de duros cuestionamientos lanzados por congresistas de Estados Unidos contra Shou Zi Chew.El CEO de TikTokcompareció este jueves ante un comité del Congreso de EE.UU. donde escuchó preguntas incisivas sobre los posibles riesgos relacionados con el uso de la popular plataforma de videos.Tanto demócratas como republicanos, uno a uno expresaron sus dudas sobre cómo la aplicación propiedad de la firma china ByteDancerecopila datos de sus usuarios, qué acceso a ellos tiene el gobierno chino, o qué impacto tiene la plataforma en el bienestar social y la salud de los más jóvenes.Desde hace semanas, la aplicación que hoy en día cuenta con unos 3.500 millones de descargas en dispositivos alrededor del mundo, ha enfrentado una oleada de críticas de gobiernos occidentales.En EE.UU., el gobierno y los legisladores han expresado preocupaciones de que China pueda usar sus leyes de seguridad nacional para obligar a TikTok a entregar información personal que recopila de sus usuarios. Cuestionamientos similares ha tenido eco en otros países.

El gigante tecnológico chino ByteDance es el propietario de TikTok y su aplicación hermana, Douyin.

Chew, de 40 años y originario de Singapur, rechazó las múltiples acusaciones y aseguró que la aplicación no va más allá de los "estándares de la industria"."Con el debido respeto, las empresas estadounidenses no tienen un gran historial con el resguardo de datos", dijo en una contraofensiva.Estas fueron algunas de las frases más llamativas escuchadas en la audiencia de este jueves.

1. "Los ingenieros chinos sí tienen acceso a los datos"

Reuters Chew respondiíó sin acompañantes a las preguntas de los congresistas.

2. "Ningún dispositivo de gobierno debería tener redes sociales"

3. "Solo miren a Facebook y Cambridge Analytica"

Getty Images Chew fue interpelado por la falta de controles en los contenidos de TikTok, pero el CEO afirmó que tienen los mismos retos que otras plataformas.

4. "Como pedirle a un fumador que no tome otro cigarrillo"

5. "Ha sido evasivo a una pregunta muy sencilla"

Getty Images Los congresistas pusieron varios ejemplos de contenido dañino para menores en TikTok.

6. "TikTok actúa como el Gran Hermano"

Reuters Chew fue interrumpido en múltiples ocasiones mientras intentaba responder a las preguntas de los congresistas.

Uno de los principales cuestionamientos a lo largo de la audiencia fue qué tanto poder tiene el gobierno chino para acceder a los datos de los usuarios de TikTok en el mundo.El congresista Dave Joyce planteó que TikTok debe garantizar que los datos que obtiene la plataforma de sus usuarios, como el tipo de celular que usa y qué aplicaciones tiene instaladas,"Hasta que suceda esa transferencia de datos, la información de los usuarios seguirá estando disponible para China", cuestionó.Chew respondió que no estaba de acuerdo con las afirmaciones de que el gobierno chino tenga acceso a estos datos: "Esta es una empresa privada", afirmó.ByteDance, sin embargo, no ha completado su plan anunciado hace tres años, llamado, de poner en suelo de EE.UU. el almacén de datos de usuarios de ese país.Chew finalmente tuvo que reconocer queNo obstante, en su presentación inicial, Chew planteó que ByteDance "no es propiedad de ni está controlada por el gobierno chino", además de que el 60% de inversores eran de otros países y que tres de sus cinco miembros de su junta directiva son de EE.UU.En las últimas semanas, los gobiernos de EE.UU., Canadá, Reino Unido y otros de Europa han emitidoen celulares de trabajo.Las autoridades consideran que existe un riesgo creíble deAl ser cuestionado, Chew insistió en que TikTok no comparte información de sus usuarios fuera de China con el gobierno de Pekín. Pero ante la insistencia de los congresistas, el ejecutivo señaló:Ante esto, el representante Dave Joyce cerró afirmando: "No se puede confiar en TikTok. Sostengo que TikTok es el espía en los bolsillos de los estadounidenses".Cuando el congresista Darren Soto continuó el interrogatorio, planteó que"Tenemos que proteger a nuestros hijos, especialmente a los menores de 13 años", argumentó al señalar que, para él, la clave está en la privacidad que maneje la compañía.Pero Chew lanzó un contraargumento: "Creo que debemos abordar el problema de la privacidad. Pero con el debido respeto,"."Solo miren a", afirmó, en referencia al escándalo de la extracción de información de usuarios que llevó al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, a enfrentar de forma similar una audiencia en el Congreso de EE.UU en 2018.La congresista Kim Schrier cuestionó a Chew sobre los efectos de TikTok en la salud mental de los niños y señalóSchrier, que también es pediatra, se enfocó en el problema de los adolescentes que pasan muchas horas por la noche mirando su celular, cuando el sueño es fundamental para el desarrollo y el bienestar. Al cuestionar a Chew si TikTok tiene psicólogos u otros asesores médicos que analicen los efectos del tiempo de pantalla en la falta de sueño, el CEO dijo que trabaja con un centro de salud infantil especializado en Boston, EE.UU., para desarrollary los aliente a tomar un descanso. Pero ante esta respuesta, Schrier hizo notar que eso en realidadque nadie usaría."Es como pedirle a un fumador empedernido que no tome el próximo cigarrillo, no va a suceder", remató.Parte de la controversia alrededor de TikTok ha radicado en el hecho de que la firma ByteDance se ciñe, como otras empresas chinas, a las leyes de control de contenidos de Pekín.En China, la versión de TikTok local, Douyin, no permite la difusión de videos sobre temas controversiales para el gobierno.La congresista Debbie Lesko tomó la palabra para cuestionar al CEO de TikTok sobre su postura entorno a la represión sistemática que ha sufrido la comunidad musulmana de los uigures por parte de Pekín."¿Usted está de acuerdo con que el gobierno de China ha perseguido a los uigures?", preguntó insistentemente.Chew evitó responder directamente en varias ocasiones: "Es muy preocupante saber sobre cualquier acusación de abuso de derechos humanos. Pero mi rol aquí es describir lo que hacemos en la plataforma [de TikTok]",Entonces Lesko expresó con decepción:Mientras que la mayoría de los congresistas optaron por atacar a Chew, algunos incluso dejándole responder solo algunas palabras, el congresista Russ Fulcher fue el único que ofreció un comentario positivo sobre TikTok.En su intervención, Fulcher felicitó a Chew por tener un producto y una herramienta que funcionan bien:, dijo.Pero pasó del elogio a un señalamiento similar al de los otros congresistas.Dijo queque lo ve todo."Y esto tiene que parar".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.