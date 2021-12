6 factores que explican la sorpresiva y espectacular la caída de la Unión Soviética

BBC

En muchas repúblicas soviéticas el desplome de la Unión Soviética causó conmoción y desorientación.

*Este artículo fue publicado con motivo del 25 aniversario de la caída de la URSS y republicado ahora por los 30 años.

Getty Images Yuri Gagarin, el primer hombre que llegó al espacio.

1. Autoritarismo y centralización

Getty Images José Stalin promovió la centralización y burocracia. Lo acusaron de autoritario.

Getty Images

2. El "infierno" de la burocracia

Getty Images

3. Economía fallida

BBC Con los problemas económicos surgió un mercado negro de productos. Aquí, ancianos venden cigarrillos en Moscú.

4. Mejor educación

BBC El nivel educativo mejoró y creó una generación ávida de cambios.

5. Las reformas de Gorbachov

Getty Images Mijaíl Gorbachov fue el último líder de la Unión Soviética, quien con sus reformas aceleró la caída.

BBC Al final del gobierno de Gorbachov la escasez de productos y las filas para conseguirlos se volvieron un verdadero problema.

6. Revoluciones y movimientos independentistas

Getty Images En 1989 cayó uno de los símbolos de la Guerra Fría: el Muro de Berlín.

BBC

Getty Images En Rumania, el líder comunista Nicolae Ceaucescu fue fusilado.

Fue un colapso espectacular, que en su momento dejó perplejos a muchos y cuyas réplicas se siguen sintiendo hoy en día.¿Cómo fue que la Unión Soviética, un Estado tan vasto y poderoso, integrado por(con Rusia a la cabeza), se desplomó tan rápida e inesperadamente?¿Cómo fue que el bloque socialista, con semejante influencia política, ideológica, económica y tecnológica, que marcó buena parte de la historia del siglo XX, dejó de existir?Estamos hablando del imperio que nació de la revolución comunista rusa de 1917 y llegó a ocupary abarcar unas 100 nacionalidades.El que ayudó a vencer a Adolfo Hitler en la, protagonizó junto a EE.UU. lay la, y estuvo detrás de las hostilidades eny la.El que envió al espacio el primer satélite, el, y al primer hombre,.El que asimismo se destacó en los deportes, la danza, el cine, la literatura, el arte y la ciencia."La velocidad con la que el Estado soviético se desintegró", le dice a BBC Mundo Archie Brown, profesor emérito de política y especialista en temas soviéticos de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Según Brown y otros expertos que han analizado a fondo el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS, tal era su nombre oficial), hay varias razones -unas más determinantes que otras- que explican esta dramática disolución que se oficializó en la Navidad de 1991.El origen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se remonta a 1917, cuando laderrocó al zar Nicolás II y estableció un Estado socialista en los territorios que habían pertenecido al Imperio Ruso.En 1922, luego de que Rusia sumara a las repúblicas más lejanas, se conformó oficialmente la gigantesca URSS, cuyo primer líder fue el revolucionario marxista.Desde luego, gobernar un Estado tan complejo y diverso era sumamente difícil.Si bien en sus orígenes la URSS intentaba ser una sociedad democrática luego de dejar atrás la era de la autocracia zarista, el bloque terminó escogiendo el camino del, que se consolidó con la llegada al poder de, a mediados de la década de 1920.La constitución soviética adoptada en los años 30 y modificada en los 70 establecía que las regiones y nacionalidades estarían representadas en una suerte de parlamento conocido como.Pero en la práctica todas las decisiones, incluyendo la elección del líder de la URSS, estaban en manos dely, más precisamente, de un pequeño grupo de dirigentes poderosos, el Plitburó.Con Stalin el Estado comenzó a controlar. Aquellos que se oponían a sus medidas eran arrestados y enviados a campos de trabajo (los "Gulags"), o ejecutados.En lo cotidiano, unos 290 millones de soviéticos se sentían oprimidos y ajenos a las decisiones que tenían un fuerte impacto en su existencia.Tras la muerte de Stalin en 1953, los líderes soviéticos denunciaron lade sus políticas, pero el Partido Comunista continuó dictando el destino del país.El autoritarismo y la centralización de la Unión Soviética derivaron en una burocracia sin fin, que extendió sus tentáculos por todos los rincones del territorio y todos los aspectos de la vida. Se requeríanpara todo."La Unión Soviética acabó siendo un Estado", le explica a BBC Mundo Archie Brown, académico de la Universidad de Oxford."Durante mucho tiempo los soviéticos lograron salir del paso, hasta que en las últimas décadas todo se convirtió en", añade.La centralización y la burocracia impactaron, a su vez, en el sistema económico.En la base de la Unión Soviética estaba la idea de Carlos Marx de la, distribución e intercambio.Esto significó que la economía de este enorme país fue dirigida por medio de los llamados, que establecían metas para todas y cada una de las actividades productivas.La fuerza laboral, que alcanzó 150 millones en el ocaso de la Unión Soviética, se dedicaba mayormente a lay en mucho menor medida a la.Stalin había encarado un fuerte proceso de industrialización, y los principales sectores eran petróleo, siderurgia, química, madera, minería, procesamiento de alimentos, automotriz, aeroespacial, electrónica, telecomunicaciones y defensa. Sin embargo, la Unión Soviética. El Producto Bruto Interno (PIB) del bloque comunista fue de US$2,6 billones a fines de los 80, apenas la mitad de lo que logró su rival occidental."Estaba claro que las políticas económicas estaban fallando.desde fines de los años 50", dice el profesor Archie Brown, de la Universidad de Oxford.Por su parte, en el filme para la BBC "Hypernormalisation", el documentalista británico Adam Curtis plantea que la economía de la Unión Soviética se sostuvo durante mucho tiempo en base a"Todos, desde los dirigentes hasta la gente común, simulaban que era pujante. Pero en realidad, en la intimidad, sabían quey estaba destinada al fracaso", afirma. Y fue así hasta que la democratización y la liberalización en el último tramo de la URSS permitió que la gente expresara su.Brown añade que, debido a los problemas económicos, se redujo la expectativa de vida de los hombres (hecho vinculado por muchos observadores al excesivo consumo de alcohol) y aumentó la mortalidad infantil.A su vez, el estancamiento llevó al fuerte crecimiento del sector informal y del."En determinado momento los jerarcas debieron reconocer que la Unión Soviética necesitaba urgentes reformas económicas", completa Brown.Con los años, el nivel general de instrucción de los soviéticos fue mejorando y.Si bien el Estado restringía los contactos con el exterior, estos individuos empezaron a tener un mayor conocimiento del mundo que los rodeaba."Los profesionales bien educados terminaron convirtiéndose en un", explica Archie Brown."Estaban abiertos a la liberalización que vendría luego, a mediados de la década de 1980, de la mano del reformista Mijaíl Gorbachov", completa.Según Brown, si bien los factores anteriores contribuyeron al desplome de la URSS, no alcanzan por sí mismos para explicar el fenómeno. Para él, si hay una causa determinante en el desplome de la URSS, ese es el propio Gorbachov: llegó al poder como undel sistema soviético, pero acabó siendo su.Cuando se convirtió en secretario general del Partido Comunista en marzo de 1985, lanzó un dramático programa de reformas. Había heredado una economía en problemas y una estructura política ineficiente e insostenible. El plan de Gorbachov tenía dos elementos clave: "" y "".La "Perestroika" (o reestructuración) consistía endel gobierno sobre la economía soviética.Gorbachov pensaba que la iniciativa privada impulsaría la innovación, de modo que les permitió a individuos y cooperativas serpor primera vez desde los años 20. Además promovió lasen las empresas soviéticas.Y les concedió a los trabajadores elpara exigir mejores salarios y condiciones laborales. Mientras que "Glasnost" (apertura, transparencia) consistía en, tales como la prohibición de obras de autores como George Orwell y Alexander Solzhenitsyn, y darlesa los ciudadanos soviéticos.Se liberó a presos políticos, y a los periódicos se les permitió publicar artículos críticos hacia el gobierno. Se instaurarony por primera vez agrupaciones políticas ajenas al Partido Comunista pudieron participar en los comicios.La democratización fue celebrada. Pero las reformas para introducir la economía de mercado tardaron demasiado en dar frutos.Hubopara conseguir productos que escaseaban. Los soviéticos se mostraron cada vez más frustrados con el gobierno de Gorbachov.El líder reformista también enfrentó una fuerte oposición de la línea dura del Partido Comunista, que. Este levantamiento fracasó gracias a las muestras de apoyo popular y al respaldo del líder ruso Boris Yeltsin. Con todo, Gorbachovel 25 de diciembre de ese año y al día siguiente se firmó la declaración oficial de la.En su discurso de despedida, el ultimo líder de la URSS reconoció: "El viejo sistema colapsó antes de que el nuevo comenzara a funcionar".El académico de la Universidad de Oxford Archie Brown lo pone en otros términos. "No fue un caso típico en el que la crisis económica y política condujo a la liberalización y la democratización", le dice a BBC Mundo. "Más bien; ambas llevaron a que el descontento se expresara"."Sin reformas, quizás hoy seguiría existiendo la URSS", concluye.El objetivo de Gorbachov no sólo era transformar las prácticas económicas y el manejo de los asuntos internos de la Unión Soviética; también quería cambiar la manera en la que el bloque encaraba las relaciones internacionales.Gorbachov tenía claro que el mundo se había vuelto más interdependiente y que el éxito de la economía soviética dependía de.También creía que había intereses y valores universales por encima de la profunda división entre Este y Oeste, y que las naciones tenían derecho a decidir por sí mismas qué sistema político y económico querían, según le explica a BBC Mundo el profesor de la Universidad de Oxford.Así fue cómo Gorbachov decidió. Por no sólo eso. Además retiró las tropas soviéticas de Afganistán, donde combatían desde 1979, y redujo la presencia militar en Europa Oriental.Estas políticas acabaron con lay con losde la Unión Soviética en Europa. Lo que a su vez, e involuntariamente, acabó dándole ela la Unión Soviética.La primera revolución ocurrió en 1989 en, donde el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Valesa logró que se celebraran elecciones libres y llegó al gobierno. Ese mismo año cayó en Alemania el, el gran símbolo de la división Este-Oeste, y enla "revolución de terciopelo" depuso al gobierno comunista.Enel levantamiento se tornó violento: fusilaron al líder comunista Nicolae Ceaucescu y a su esposa."Cuando polacos, checos y otros consiguieron manejar sus asuntos, esto tuvo unen la propia URSS", le explica a BBC Mundo Brown.La política no intervencionista de Gorbachov y los problemas económicos soviéticos encendieron la mecha de losen las repúblicas marginales del bloque.Los(Estonia, Lituania y Letonia) fueron los primeros en romper con Moscú. Luego se separaron de la URSS Bielorrusia, la Federación Rusa y Ucrania, que crearon la.Y fines de 1991 declararon su independencia ocho de las nueve repúblicas que aún se mantenían en el bloque ya herido de muerte (Georgia se sumaría años después).Así, de un fogonazo, se extinguió lo que alguna vez fue la superpoderosa Unión Soviética.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.