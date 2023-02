5 puntos clave del plan de paz de China para la guerra de Ucrania

Getty Images

El presidente de China, Xi Jinping.

A un año del inicio de la invasión rusa en Ucrania, el gobierno de China, liderado por Xi Jinping, presentó un plan de paz para terminar con el conflicto armado.La propuesta -publicada este viernes- ocurre luego de un simbólico encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, el miércoles pasado en Moscú. En el encuentro, ambos países manifestaron su interés por profundizar su cooperación estratégica y llegar a nuevos acuerdos comerciales en este año.

EPA El jefe de la diplomacia china, Wang Yi y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Getty Images Ha pasado un año desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania.

Getty Images Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, junto a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas.

Desde que comenzó la guerra, China se ha convertido en un socio fundamental para Rusia.Pekín ha absorbido gran parte de las exportaciones de hidrocarburos rusos, suavizando de esta forma el impacto de las sanciones occidentales sobre la economía del país euroasiático.Occidente ha insistido en que China ayude a terminar con el conflicto desde el inicio de la invasión. El plan recientemente presentado es visto como una señal en esa dirección.Pero ¿qué propone específicamente China con su plan de paz? ¿Y cuál ha sido la reacción de Ucrania y Occidente frente a la propuesta?La propuesta comprende 12 puntos entre los cuales incluye unpara "evitar que la crisis se deteriore aún más o incluso que se salga de control". Con ello, se pide que se reanuden las conversaciones de paz pues "el diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania".Además, el gobierno de China insta a no usar"Se debe prevenir la proliferación nuclear y evitar las crisis nucleares". En esa misma línea, el plan aboga por "mantener seguras las centrales nucleares". Además, China recuerda su oposición a la investigación, el desarrollo y el uso de armas químicas y biológicas "por parte de cualquier país bajo cualquier circunstancia", según afirma el documento.El plan de China también destaca el"La soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser defendidas de manera efectiva", se señala.Otro de los puntos a considerar tiene que ver con las sanciones. El plan proponeporque, indican, "solo crean nuevos problemas". China también pide resolver laprovocada por el conflicto armado. "La seguridad de los civiles debe protegerse de manera efectiva y deben establecerse corredores humanitarios para la evacuación de civiles de las zonas de conflicto", dice el documento.Ucrania calificó el plan de China como una "buena señal". Sin embargo, la encargada de negocios de Ucrania en Beijing,añadió que espera que el país liderado por Xi Jinping sea más activo en su apoyo a Kiev. Líderes de Occidente, en tanto, miran con escepticismo el plan propuesto por China. "Analizaremos los principios, por supuesto, pero los analizaremos en el contexto de que China ha tomado partido", dijo, presidenta de la Comisión Europea."No es un plan de paz", añadió a la prensa en una visita a Estonia.Por su parte,, secretario general de la OTAN, indicó que "China no tiene mucha credibilidad porque no ha podido condenar la invasión ilegal de Ucrania". Desde Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo en CNN que la propuesta de China debería haber terminado después del primer punto, que pide "respetar la soberanía de todos los países"."La guerra podría terminar mañana si Rusia deja de atacar a Ucrania y retira sus fuerzas", añadió.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.