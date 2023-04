4 revelaciones de la filtración de documentos secretos del Pentágono

Reuters

La ofensiva ucraniana de primavera podría ocasionar "modestas ganancias", indican los documentos.

Decenas de documentos estadounidenses clasificados circulan ahora por Internet.Las imágenes de los archivos clasificados aparecieron en la aplicación de mensajería Discord en febrero.Con líneas de tiempo y docenas de acrónimos militares, los documentos, algunos marcados como altamente confidenciales, ofrecen una imagen detallada de la guerra en Ucrania y proporcionan información sobre China y sus aliados.Funcionarios del Pentágono indicaron que los documentos son reales.La BBC y otros medios revisaron algunos de los documentos y estos son los hallazgos clave hasta ahora:

1. Fuerzas especiales occidentales operan dentro de Ucrania

2. Egipto planeaba en secreto suministrar cohetes a Rusia

3. Corea del Sur dividida por la entrega de armas a Ucrania

4. China hizo pruebas experimentales de armas hipersónicas en febrero

Un documento, fechado el 23 de marzo, se refiere a la presencia de un pequeño número de fuerzas especiales occidentales que operan dentro de Ucrania, sin especificar sus actividades ni ubicación..Los gobiernos occidentales generalmente se abstienen de comentar sobre asuntos tan delicados, pero es probable que Moscú aproveche esta información, dado que en los últimos meses ha argumentado que no solo se enfrenta a Ucrania sino también a la OTAN.Otros documentos precisan cuándo estarán listas una docena de nuevas brigadas ucranianas, que se están preparando para una ofensiva que podría comenzar en unas semanas. Enumeran, con gran detalle, los tanques, vehículos blindados y piezas de artillería que están proporcionando los aliados occidentales de Ucrania.en el este de Ucrania a medida que avanza la primavera.Según el periódico Washington Post, un documento de principios de febrero expresa dudas sobre las posibilidades que tiene Ucrania de lograr el éxito militar en su próxima contraofensiva, al referir que los problemas para generar y mantener a sus fuerzas podrían resultar en "modestas ganancias territoriales".Además, se analizan las dificultades de Ucrania para mantener sus defensas aéreas vitales, con advertencias desde fines de febrero de que Kiev podría quedarse sin misiles cruciales.También se enumeran las bajas..Algunos funcionarios ucranianos subestimaron las filtraciones, sugiriendo que podrían constituir una campaña de desinformación rusa. Sin embargo, también hay signos de frustración e ira por las revelaciones.Mykhailo Podolyak, asesor del presidente Volodymyr Zelensky, tuiteó: "Necesitamos menos consideraciones sobre las 'fugas' [de información] y más armas de largo alcance para terminar la guerra adecuadamente".El diario estadounidense The Washington Post obtuvo acceso a otro documento de mediados de febrero, que indica queEl periódico reportó que el presidente egipcio, Abdul Fatah al Sisi, dijo a los funcionarios que mantuvieran en secreto la producción y el envío "para evitar problemas con Occidente".Se cita a un funcionario quien dijo que ordenaría a su gente "trabajar por turnos si fuera necesario porque era lo mínimo que Egipto podía hacer para pagarle a Rusia por una ayuda no especificada antes". No queda claro a qué se refiere.En enero, Reuters informó que la participación de Rusia en las importaciones de trigo egipcio había aumentado en 2022, lo cual podría ser una explicación.. Se desconoce si la iniciativa fue detenida como resultado de una advertencia directa de Washington. Sin embargo, Egipto es uno de los mayores receptores de asistencia para asuntos de seguridad por parte de Estados Unidos, con un valor de alrededor de US$1.000 millones al año, lo que le otorga al gobierno del presidente Joe Biden una influencia considerable.Un funcionario no identificado, citado en los canales de noticias egipcios, describió la acusación como "totalmente infundada", y dijo que El Cairo no tomó partido en la guerra.Mientras tanto, el Kremlin describió la acusación como "sólo otro engaño".Un documento clasificado, visto por la BBC, revela que Corea del Sur estaba dividida frente a la decisión de vender armas que se usarían en Ucrania.El informe, basado en señales de inteligencia, detalla una conversación delicada entre asesores de seguridad nacional de Corea del Sur.Se debaten entre la presión estadounidense para enviar municiones a Ucrania y su política de no armar a los países en guerra.Uno de los asesores sugiere enviar los proyectiles a Polonia, para evitar que parezca que Corea del Sur cedió su posición frente a Estados Unidos.Como parte de un acuerdo de reabastecimiento el año pasado,. El gobierno surcoreano se ha mostrado reacio a enviar armas a Ucrania por temor a enemistarse con Rusia.La filtración generó preocupaciones de seguridad en Seúl, y los políticos de la oposición cuestionan cómo Estados Unidos pudo interceptar una conversación de tan alto nivel.El Washington Post también descubrió que el pasado 25 de febrero, Pekín probó uno de sus misiles experimentales, el vehículo de planeo hipersónico DF-27., según los documentos.El diario informó que el misil experimental tenía una "alta probabilidad" de penetrar en los sistemas de defensa contra misiles balísticos de Estados Unidos.Su análisis también incluyó detalles de un nuevo buque de guerra chino y el lanzamiento de un cohete en marzo que mejoraría las capacidades cartográficas de China.