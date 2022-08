4 icónicas novelas que casi no se publican

Getty Images

El rechazo puede ser difícil de sobrellevar.Pero aunque no hayas conseguido el trabajo que deseabas ni las calificaciones en los exámenes que esperabas, lo importante es seguir adelante. Esta postura frente a la vida aplica a todos nosotros, incluidos los escritores. Algunos de los autores de los mejores libros de la historia tuvieron que enfrentarse agrandesobstáculos antes de alcanzar el éxito, bien sea porque sus historias fueron rechazadas por los editores o porque sus tramas fueron duramente criticadas tras su publicación. BBC Bitesize echó un vistazo a los novelistas que lucharon contra el rechazo para conseguir que sus obras, hoy emblemáticas, llegaran a las estanterías."Frankenstein"La inglesa Mary Shelley comenzó a escribir "Frankenstein", o el moderno Prometeo, cuando tenía 18 años y se encontraba cerca del lago de Ginebra (Suiza). Terminada en 1817, muchos de los principales editores de la época se mostraron reacios a arriesgarse con su novela gótica. Incluso los editores de su marido, Percy Shelley, y de su amigo íntimo, Lord Byron, rechazaron el manuscrito.

La obra de Shelley se ha convertido en un clásico y ha sido versionada tanto por la radio, cine como por los teatros de medio mundo.

Tras múltiples negativas, la novela fue finalmente impresa en enero de 1818, cuando la pequeña editorial Lackington, Hughes, Harding, Mavor y Jones acordó publicarla de forma anónima.La recepción de la novela fue inicialmente decepcionante y la primera tirada se limitó a 500 ejemplares. No fue hasta 13 años después, en 1831, cuando Shelley pudo disfrutar del éxito comercial, tras la publicación de una edición revisada.Desde 1818 se han hecho innumerables adaptaciones para el teatro, el cine y la radio de "Frankenstein", la cual ha alcanzado un estatus literario de élite. En 2021, una rara primera edición de la novela se vendió en Christie's por la friolera de 1,17 millones de dólares, convirtiéndose en la obra impresa más cara de una mujer vendida en subasta."Rebelión en la granja""Era obvio que habría grandes dificultades para publicarla", admitió el británico George Orwell en el prefacio de "Rebelión en la granja", una fábula alegórica que satiriza al estalinismo. Cuando escribió el libro en 1943, se consideró controvertida ya que para el momento Reino Unido era aliado de la Unión Soviética en la II Guerra Mundial.

Pese a que casi no llegó a publicarse "Rebelión en la granja" es hoy uno de los libros más populares en Reino Unido y en el resto del mundo.

El poeta modernista y entonces director de Faber & Faber, T.S Eliot, escribió un famoso rechazo de la ya novela. Aunque alababa la habilidad de Orwell como escritor, dudó que la novela tuviera "el punto de vista adecuado para criticar la situación política del momento". Tras el rechazo de al menos cuatro casas editoriales más, Orwell vio finalmente publicado su libro en agosto de 1945. En 2016, un estudio de Oxford Home Schooling mostró que "Rebelión en la granja" encabezaba la lista de los libros favoritos de los británicos, con un 27% de 2.000 adultos asegurando que habían disfrutado leerlo durante su tiempo de estudiantes."El señor de las moscas"La primera y más famosa novela de William Golding, "El señor de las moscas", fue rechazada por todos los editores a los que la envió. Un editor incluso la describió en una carta como una "fantasía absurda y sin interés", que era "basura" y "aburrida". No fue hasta 1954 cuando la editorial Faber sacó el manuscrito de Golding de la pila de rechazos. El libro cuenta la historia de un accidente de avión durante una evacuación en tiempos de guerra que deja a un grupo de chicos de secundaria varados en una isla. Según la American Library Association, la obra ocupó el octavo lugar en su lista de libros prohibidos y/o más cuestionados de entre las 100 mejores novelas del siglo XX .Pero a pesar de las disputas, "El señor de las moscas" sigue siendo una lectura popular. La novela ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo, más de 25 millones sólo en inglés, y ha sido adaptada para la radio, el cine y el teatro. En 1983, Golding recibió el Premio Nobel de Literatura porque sus obras "iluminan la condición humana en el mundo de hoy"."El maravilloso mago de Oz""El maravilloso mago de Oz", es un cuento de hadas moderno con una ambientación reconocidamente estadounidense y se ha convertido en un clásico de la literatura infantil desde su publicación en 1900. Escrito por L. Frank Baum y bellamente ilustrado por el artista nacido en Filadelfia, William Wallace Denslow, el libro fue un éxito de ventas inmediato.Pero Baum no fue ajeno al rechazo. Un editor dijo que el libro era "demasiado radical"para su publicación. De hecho, llegó a llevar un diario al que llamó "Registro de fracasos", para llevar la cuenta de todas las cartas de rechazo que recibía tras presentar el manuscrito.Baum escribió otros 13 libros de Oz en su vida y la película musical de 1939 se convirtió en uno de los primeros largometrajes en color más taquilleros. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha declarado la obra como "el mayor y más querido cuento de hadas del país".Lo anterior parece comprobar la veracidad de las palabras de Glinda, la Bruja Buena de Oz: "Siempre has tenido el poder, querida, sólo tenías que aprenderlo por ti misma".

