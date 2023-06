"Yo le puedo mandar a matar a su hijo", le dijo delincuente a Miriam Germán Brito

Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República.

La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, reveló que las amenazas que recientemente hizo un narcotraficante estaban dirigidas a su hijo.

La funcionaria del Ministerio Público explicó que recibió las amenazas a través de su WhatsApp personal.

"Yo le puedo mandar a matar a su hijo", expresó la persona que le envió un mensaje a la Procuradora General de la República,.

El delincuente, preso en España, habría tratado de atemorizar a la funcionaria.

"Lo que a mí me afectó fue que alguien me mandó un mensaje, diciendo que si le tocaban a su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre, y que no era la mía", detalló.