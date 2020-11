Thelma De la Rosa García nueva directora de la AINEP

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Directivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) designó como su nueva directora ejecutiva a Thelma De la Rosa García, quien se comprometió a "trabajar a tiempo completo por la educación dominicana, siempre respetando los marcos legales existentes".

Resaltó que dentro de sus objetivos inmediatos están el apoyo en lo relativo al regreso a clases para el año escolar 2020-2021, con especial énfasis en la educación inicial, e incidencia y asesoría legislativa para los proyectos de ley que actualmente estudia el Congreso.

Asimismo, el afianzamiento de las relaciones e identificación de las necesidades de sus miembros y el análisis de posibles facilidades y acciones tendentes a contrarrestar el impacto de la covid-19 en el sector.

Anton Tejeda, presidente de la AINEP, agradeció a Julia Muñiz, antecesora de De la Rosa García, por la labor desarrollada desde el año 2015 a la fecha, a la vez que reconoció “los valiosos aportes que permitieron afianzar la institucionalización de AINEP y su establecimiento como el principal foro que agrupa a las instituciones educativas privadas del país”, sostuvo.

Perfil de AINEP

La Asociación de Instituciones Educativas Privadas agrupa a los principales centros educativos del país. Tiene como visión optimizar los servicios de sus miembros y servir de enlace con las autoridades de educación.

Promueve proyectos formativos, académicos y administrativos con la finalidad de promover la excelencia en la educación. De igual modo la cultura, la ciencia y la tecnología. Fomenta la cooperación educativa interinstitucional y las investigaciones relacionadas. Procura incidir en las políticas públicas educativas para garantizar una educación de calidad para todos.

El Consejo Directivo 2019-2021 está compuesto por: Anton Tejeda del Saint George School, Presidente; Jorge Peláez del Ashton School, 1er Vicepresidente; Hilda Alvarez del Colegio Saint John, Secretaria; Victor José Martínez Portela del Instituto Iberia, Tesorero; María de Lourdes Bobadilla del Saint Patrick School, Vocal; Amparo Cabrera de Lams International, 2da vocal; Belén Pou del MPM Decroly, Pasada Presidenta.

Perfil de Thelma De la Rosa García

Thelma De la Rosa García es consultora de asuntos públicos corporativos, comunicación estratégica y asesora legal con aproximadamente 15 años de experiencia. Es abogada y periodista con estudios de postgrado en Derecho Penal, Comunicaciones, Project Management y Relaciones Internacionales.

Ha prestados sus servicios para las principales firmas de abogados del país y se desempeñó como Directora de Comunicaciones y Asuntos Políticos para República Dominicana y Haití del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Realizó una pasantía en la Sección Política de la Embajada Británica en México. Fue Miembro de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana y ha sido observadora nacional y con misiones internacionales en distintos procesos electorales. De igual modo ha contribuido a la creación de numerosas publicaciones en adición a su colaboración en distintos foros locales e internacionales.

Seleccionada por la Revista Mercado como una de las 25 mujeres jóvenes más exitosas del país. Finalista de los Foreign and Commonwealth Office Awards of Excellence y de los Foreign and Commonwealth Office Communications Awards. Seleccionada dentro de un reducido grupo para formar parte del programa de mentoría para líderes femeninas de la Cancillería Británica.

En el área educativa, ha sido profesora sustituta del Colegio Carol Morgan y profesora de inglés. Diplomada en Formación Pedagógica en la Educación Superior. Definió las áreas prioritarias y manejó el programa de Becas Chevening del gobierno Británico. Intervino en las negociaciones para la firma de acuerdos binacionales educativos.

Colaboró con la celebración de distintas Ferias de Universidades Británicas. Trabajó de cerca con el British Council en la identificación de oportunidades educativas y culturales entre ambos países. Intervino como representante ante distintos organismos internacionales en la redacción de informes del país.

Con el apoyo de fondos bilaterales y multilaterales de cooperación, ha trabajado en la implementación de diversos proyectos educativos que incluyen una escuela de formación política, proyecto educativo que incorpora el arte de manera transversal con el Centro León y Congresos de capacitación para servidores públicos