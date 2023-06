Obispo llama a cuidar a la procuradora Miriam Germán Brito

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, manifestó que se debe cuidar a la magistrada Miriam Germán Brito, titular de la Procuraduría General de la República, amenazada por delincuentes debido a la labor que cumple ella y sus subalternos contra el delito.

A través de sus cuentas en las redes sociales, monseñor Castro Marte destacó que el país nunca tuvo antes "un referente de su estirpe".

"Hay más que nunca -escribió el prelado- , antes esta realidad relativista, ella y su quehacer deben ser nuestro norte".

Germán Brito reveló hoy mismo que las amenazas de muerte que recientemente hizo un narcotraficante estaban dirigidas a su hijo.

“Lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía… Yo le puedo mandar a matar a su hijo”, dijo el delincuente en el mensaje de amenaza a la funcionaria.