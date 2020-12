Mujer acusa de acoso sexual al gobernador de Nueva York

WASHINGTON, EEUU.- Una exasesora del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lo acusó este domingo de haberla acosado sexualmente durante años, denuncia que surge cuando el presidente electo de EEUU, Joe Biden, se estima que lo quiere al frente del Departamento de Justicia (fiscal general).

Lindsey Boylan, exfuncionaria del Gobierno del estado de Nueva York de Cuomo en varios cargos entre 2015 y 2018, y actual candidata en el distrito de Manhattan, describió las acusaciones en una serie de tuits que publicó, luego de que anteriormente lo había acusado de ser tóxico, pero no de acosador.

"Sí, @NYGovCuomo me acosó sexualmente durante años. Muchos lo vieron y miraron. Nunca pude anticipar qué esperar: ¿me interrogarían sobre mi trabajo (que era muy bueno) o me acosarían por mi apariencia? ¿O estarían ambos en la misma conversación? Este fue el camino durante años", escribió esta vez en su cuenta de Twitter..

Yes, @NYGovCuomo sexually harassed me for years. Many saw it, and watched.

I could never anticipate what to expect: would I be grilled on my work (which was very good) or harassed about my looks. Or would it be both in the same conversation? This was the way for years.

— Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) December 13, 2020