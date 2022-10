Leonel y Fuerza del Pueblo arrecian críticas contra el gobierno

El expresidente Leonel Fernández criticó este domingo la gestión del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, afirmando que el mismo ha engañado al pueblo dominicano con aumentos "secretos" a la tarifa eléctrica y por lo que calificó como una incapacidad para bajar los artículos de primera necesidad.

Durante la juramentación de nuevos integrantes al partido Fuerza del Pueblo, Fernández criticó además la "improvisación" del actual gobierno y la falta de coordinación para presupuestar, coordinar y ejecutar planes que beneficien a la población.

"Está muy claro que este gobierno se ha declarado incompetente, porque ellos mismos dicen en la página del Ministerio de Hacienda, que este gobierno tiene un problema de planificación, presupuestar, coordinar y ejecutar. Y si usted no sabe planificar, y no sabe presupuestar, y no sabe coordinar y no sabe ejecutar, usted está diciendo que usted no sirve para gobernar", indicó Fernández.

Asimismo, criticó la situación de inseguridad por la que atraviesan diversos sectores del país, entre ellos Santo Domingo Norte, municipio que en días recientes fue escenario de situaciones violentas, una de las cuales ocurrió la semana pasada y que dejó tres muertos y por lo menos cinco heridos.

“El tema de la criminalidad, la violencia y las drogas, cada vez más es preocupante, Villa Mella es tierra de nadie, personas desaparecidas, protestas frente al Palacio Nacional. Al preguntarle al ministro de Interior y Policía dice que no sabe de eso, que él no es general de la Policía, pues si ustedes no pueden resolver eso váyanse de ahí”, enfatizó Fernández.

Incorporación a la FP

En la juramentación, realizada en el Club Deportivo Los Profesionales de Bonao, participaron jóvenes profesionales, empresarios y antiguos militantes de otras entidades políticas.

Entre los juramentados por Fernández a la Fuerza del Pueblo se encuentran los regidores de los Distritos Municipales de Sonador y Sabana del Puerto, Saturnino Sánchez y Ricardo Hierro, ambos renunciantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).