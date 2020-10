Jefe de Sisalril aclara que siempre ha ganado 600 mil pesos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Pedro Luis Castellanos, aclaró que el sueldo para la posición que ocupa desde el año 2015 se ha mantenido invariable en 600 mil pesos (unos diez mil dólares) desde 2013, dos años años de asumir el cargo.

Pedro Luis Castellanos hizo la aclaración en un mensaje a todos los funcionarios de Sisalril tras conocer que en las redes sociales había un mensaje "en el cual se señalaba, en un tono irónico y acusador, que la remuneración del Superintendente había sido aumentada en RD$ 200,000.00 a partir del mes de junio del presente año".

Ese monto, explica, se denomina "compensación" y rige desde el año 2010 y se suma a los RD$ 400,000.00 del salario base.

"Esta compensación siempre ha sido parte del salario, y así ha sido incluida tanto para las cotizaciones a la Tesorería de la Seguridad Social, como para todas las bonificaciones y beneficios que se calculan sobre el monto salarial, tales como las bonificaciones de fin de año y otras, y las constancias de ingresos que se otorgan para declaración de impuestos, declaraciones juradas de patrimonio ante la Cámara de Cuentas, y cualquier otro fin", sostiene.

Siempre han sido, " para todos los fines, parte del salario, pero no se registraban en la nómina de salarios sino en otro instrumento complementario que no se publicaba en el portal de transparencia", añadió.

Esta situación fue advertida por la Contraloría de la Seguridad Social a partir del año 2017, "cuando por solicitud nuestra se reanudan sus auditorías", apuntó.

En definitiva, es recién ahora que todo quedó en una única nómina y a simple vista pareciera que existe un incremento en plena pandemia, lo que no es tal.

El mensaje reitera todos estos pormenores:

Luego de informar a los Directores de la necesaria decisión, se procedió a consolidar progresivamente las nóminas, de forma que las mismas reflejan desde entonces el salario total de cada empleado.

Se inició el proceso con los Directores en el 2019. Estaba previsto hacerlo con el cargo del Superintendente en el primer semestre del 2020, y así lo habíamos informado a los auditores de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría de la Seguridad Social.

Los acontecimientos políticos, electorales y epidemiológicos que incidieron en el país en el primer semestre, nos llevaron a considerar conveniente posponer esta acción para evitar que pudiera mal interpretarse como un incremento salarial en tales circunstancias.

Sobre todo considerando que, como es conocido, en marzo del 2019 había concluido nuestro primer período y, aun cuando el CNSS había realizado la evaluación favorable de nuestra gestión y remitido al Sr. Presidente la postulación, el Decreto de designación para un segundo período fue promulgado el 29 de mayo 2020.

Decidimos entonces proceder como previsto, con la consolidación del salario base y la "compensación" en la nómina de las remuneraciones del cargo de Superintendente, como una expresión de voluntad de transparencia, a partir del mes de junio y así está publicado en nuestro portal de transparencia. Esta decisión fue debidamente informada en su momento al Ministerio de la Presidencia y al Presidente de la República, así como al Ministerio de Trabajo, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social.

Por esta razón, aun cuando no ha habido incremento de la remuneración del cargo de Superintendente desde el 01 de julio del 2013, si alguien revisa nuestro portal de transparencia, en la página web de la SISALRIL, encontrará que a partir de junio del presente año aparece en la nómina publicada un aparente incremento del salario, equivalente a la "compensación" que hasta entonces no se incluía en la nómina, pero si era parte del salario desde aquella fecha. El mismo efecto de apariencia encontraría si observara la evolución de las remuneraciones de Directores en las nóminas publicadas del año 2019.

Tal vez pueda considerarse un error de omisión o de ingenuidad que, en un afán de transparencia, no hubiéramos puesto una nota aclaratoria para quienes consultaran nuestro portal. Omisión que estamos procediendo a tratar de enmendar lo más pronto posible. Pero no hay absolutamente nada que ocultar o que no pueda ser explicado en cualquier circunstancia. Hemos actuado con transparencia y lo seguiremos haciendo.

En cuanto a la nota publicada en las mencionadas redes sociales, estamos evaluando las posibilidades de identificar y contactar a las personas que la originaron, a fin de hacerles conocer las informaciones y aclaraciones correspondientes.

Espero que estas informaciones les permitan a cada uno de Uds. un conocimiento detallado de los hechos y, sobre todo, eviten que cualquier derivación de la nota publicada pueda afectar la confianza de Uds. colaboradores de la SISALRIL sobre la transparencia y permanente disposición de rendir cuentas que hemos promovido como característica de este equipo que conforma la SISALRIL.

Repito. No ha habido incremento salarial. No hay nada que ocultar. Actuamos con transparencia y seguiremos haciéndolo mientras permanezcamos al frente de esta institución u otra ubicación como servidor público y mientras tenga la responsabilidad y el honor de conducir este equipo de colaboradores que cada día se esfuerza por proyectar y defender el buen nombre de la SISALRIL y por servir mejor a nuestros afiliados y a la ciudadanía en general.

Gracias por su atención.

Pedro Luis Castellanos