Irregularidades en Salud Pública por más de RD$250 mil millones, en 6 meses de 2020

Camara de Cuentas

Irregularidades en el gasto que superan los RD $250 mil millones fueron detectadas por la Cámara de Cuentas de la Repúblicas en una investigación especial a los procesos de licitación públicas practicada al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) durante las declaratorias de urgencias.

La fiscalización recoge unas 22 discrepancias financieras supuestamente cometidas durante el periodo de 01 de marzo al 20 de agosto de 2020, durante la administración del doctor Sánchez Cárdena.

El informe de la investigación se concentró en el análisis de 96 procesos de licitación pública, en los cuales se hallaron irregularidades que afectan dinero del público por cientos de millones de pesos, según la CCRD.

Los investigadores de la CCRD detectaron contratos irregulares, compras sobrevaluadas, aplicaciones inadecuadas en los procesos de urgencias; adjudicaciones de contratos que no fueron registrados en la Contraloría General de la República (CGR); incumplimiento en los plazos de entrega de equipos e insumos entre otras irregularidades.

Durante el trabajo de campo, los expertos encontraron que evidencias "a través de la Resolución n.° 000010 de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), la aprobación del proceso de urgencia MISPAS-MAE-PEUR-2020- 0001, y en el Acta n° 55-2020, de fecha 29 de junio de 2020, de adjudicación por un monto de RD$ 198,761,820, superando en un 124 % el monto planificado en el plan anual de compras de RD$24,646,360, para un monto superior de RD$174,115^60.”.

En la adjudicación de estos contratos declarados de urgencias participaron las empresas Group Z. Healthcare Products Dominicana; Asmed, S.R.L., Asmed, S.R.L., Anim Solution S.R.L.; Tools & Resources Enterprises Torren, S.R.L,, Support Solutions Nuguer, S.R.L., Suplidora Resalían, S.R.L., Banderpack, S.R.L., PG Comercial, S.R.L., Importadora Elionor, S.R.L., Anlm Solution, S.R.L., Group Z Healthcare Products Dominicana, S.R.L, Medek Phama, S.AHospifar, S.R.L y otras tantas.

Los investigadores del órgano de fiscalización del Estado detectaron implementos en los plazos de entregas de medicamentos e insumos médicos, que van desde 38 días hasta 113 de atrasos en las entregas.

Más de 40 compañías suplidoras del Ministerio de Salud Pública entregaron con retraso los insumos contratados durante los primeros meses de la pandemia de la COVID 19 y la propagación del Dengue.

Las anomalías detectadas en la Investigación especial

1) El proceso de licitación pública nacional, ascendente a RD$11,728,443, en los cuales se evidenció contratos no registrados en la Contraloría General de la República (COR), incumplimiento de los suplidores con el cronograma de entrega, garantía de fiel cumplimiento no ejecutada por un monto de RD$469,138, y condiciones de pagos no realizadas.

2) Realización de proceso de urgencia con insumos contemplados en el plan anual de compras, por un monto de superior de RD$174,115,260.

3) Procedimiento de urgencia por un monto adjudicado de RD$198,761,820, sin evidencia de informe técnico pericial detallado y motivado de las situaciones que provocaron el hecho imprevisible.

4) Carencia de informe detallado remitido a la Contraloría General de República y Cámara de Cuentas, del procedimiento de urgencia MISPAS-MAE-PEUR-2020-0001.

5) Adjudicación cancelada, y re-adjudicada con precio más elevado, para una diferencia de RD$50,268,000. En adición permanecen en existencia 16,941 unidades de tapas en el almacén central.

6) Se realizó contrato en el proceso de urgencia, el cual difiere con precio presupuestado y el monto contratado, por un monto de RD$3,366,400.

7) Elaboración de contratos por un monto de RD$166,789,630, sin evidencia de registro en la Contraloría General de la República (CGR).

8) Ausencia de póliza de fiel cumplimiento en los procesos de contrataciones de emergencia, por la suma de RD$51,860,615.

9) Compras realizadas en las cuales se observaron incumplimiento en los plazos de entrega, desde treinta y ocho (38) hasta ciento trece (113) días de retrasos.

10) Procesos de compras con diferencia significativa entre los precios presupuestados y los valores contratados, erogando la entidad un monto de RD$304,438,467, por encima de lo estimado.

11) Productos en un mismo proceso de compras ofertados con precios diferentes y adjudicado por encima de la mejor oferta económica, presentando una diferencia ascendente a RD$7378,000.

12) Diferencia de precios contratados en una misma semana, con porcentaje de variación de un 90 %., por el monto de RD$1,085,600.

13) Monto facturado que difiere del precio contratado, desembolsando la entidad el total de RD$6,372,600.

14) Procesos adjudicados para la adquisición de botas y desinfectante a base de alcohol en gel, documentados con la misma requisición o solicitud, en los expedientes de pagos y con diferencia significativas en los precios adjudicado, por un monto de RD$23,279,935, y RD$36,482,200, respectivamente, para un total de RD$59,762,135.

15) Discrepancia entre las cantidades y unidades detalladas en los términos del contrato, con relación a lo facturado y registrado en el inventario de almacén.

16) Inconsistencia en las cantidades facturadas y registro de almacén central, por 25,182 cajas de guantes de examen pendiente de registrar en la entidad

17) Incumplimiento a lo establecido en las especificaciones de la ficha técnica del producto, en la adquisición de trajes de protección, correspondiente a 12,100 unidades entregadas y pagadas por la suma ascendente a RD$34,969,000. 18) Adquisición con entregas parciales y sin pagos realizados por un total RD$17,065,056.

19) Expedientes de obras carentes de los análisis de costos de precios unitarios, el cual forma parte del pliego de condiciones, por un monto de RD$349,995,849.

20) Proyecciones de cantidades en los reportes de cubicaciones, correspondientes a partidas no ejecutadas, ascendente a RD$20,090,836.

21) Pago de partidas con precio alzado (PA) sin los sustentos correspondientes, ascendente a la suma de RD$7,048,438.

22) Diferencias de cantidades levantadas en mediciones de campo por un valor de RD$352,008