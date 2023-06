Fallece menor de 12 años que habría recibido golpiza de un compañero de clases

Un niño de 12 años murió luego de permanecer ingresado durante unos 20 días en un hospital tras, supuestamente, haber recibido una golpiza de un compañero de estudios en la República de Panamá, ubicada en la avenida Venezuela, Santo Domingo Este.

Se trata de Yeiron Almánzar Cabrera, quien estaba ingresado en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral.

"Él nunca me dijo nada.. él sí me decía que su compañerito le gustaba joderle la mochila. Yo lo único que quiero es que pongan seguridad en las escuelas porque esto que estoy pasando no se lo deseo a nadie", dijo entre llantos Reina Rosario, madre de Yeiron.

Mientras que el padre, Yeudry Ramón Almánzar, comentó que el supuesto victimario tiene otros expedientes en la escuela por violencia.

"Ellos lo saben, lo que pasa es que se queda tapao", indicó Almánzar al pedir justicia para su hijo.