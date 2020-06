Expertos afirman legitimidad de elecciones va a depender de participación ciudadana

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A pesar de la pandemia de coronavirus, la actual campaña electoral se desarrolla en medio de un débil régimen de consecuencias, un clientelismo extendido y una reducción de la confianza de la ciudadanía en los partidos y las instituciones.

A esta conclusión llegan los destacados profesionales Francisco Álvarez, Tahíra Vargas, Paulo Herrera Maluf y Rosario Espinal en el foro "La coyuntura política de unas elecciones inéditas", organizada por el Centro Montalvo en coordinación con el Instituto de Filosofía Pedro Francisco Bonó, como parte de la serie "fogaraté, tertuliando en Red" en la que se debaten temas de interés nacional.

El evento virtual fue moderado por el sacerdote Pedro Mella, con la participación especial del periodista Fausto Rosario.

Álvarez consideró que no ha habido voluntad en los partidos ni los órganos sancionadores para castigar los delitos electorales como compra de votos, uso de recursos públicos y otros de 62 establecidos en las leyes de Partido y de Régimen Electoral.

Cree es indispensable de cara al futuro el fortalecimiento de la Junta Central Electoral (JCE) para lo que debe robustecerse la carrera administrativa de ese órgano para evitar incompetencias con cambio de autoridades. También que esta institución cuente con miembros independientes y tengan capacidades gerenciales.

Otro aspecto citado por Álvarez es que los partidos organicen sus primarias y quitarle responsabilidad a la JCE; reducir el tiempo de campaña electoral y los topes de gastos y de contribuciones, los cuales deben ser revisados porque "pareciéramos que somos un país rico".

En tanto que Vargas destacó las barreras sobre la transparencia en la práctica política y la vida comunitaria en la que se visualizan prácticas de corrupción y vacíos de gestión de los dirigentes políticos en las comunidades.

Cuestiona que exista, desde los actores comunitarios, una especie de temor a exigir transparencia a los políticos para no cerrar posibles empleos o botellas una vez éstos lleguen al poder.

Resalta como otro elemento el contenido lúdico y de festividad del ejercicio al voto en el país donde el dinero, la música, el bandereo, la chercha y el pica pollo se han extendido como una expresión de cultura popular.

También que el voto es visto como transacción económica, ya que para moradores de los barrios las elecciones generan dinero, resuelven problemas coyunturales y disminuyen precariedades y esperan que le paguen para ir a votar. "Expresiones como si no me dan lo mío para yo ir a votar, no voto, son muy típicas en las elecciones; el voto es visto como una transacción economía no un derecho ni un deber", dijo.

Vargas destacó además que persiste el caciquismo político y prevalece la masculinidad autoritaria y violenta en la dirigencia política, por eso no promueven consultas democráticas y subordinan a las mujeres y los jóvenes.

Para ella los desafíos del país en materia electoral son las posibilidades de cambios de estas prácticas que suponen grandes desafíos para el ejercicio ciudadano. Entiende se debe fortalecer la educación ciudadana para mejorar la práctica partidaria, la perspectiva de género y romper el clientelismo.

Herrera Maluf consideró que la actual coyuntura electoral encuentra al país inmerso en un ambiente de gran desinformación y profunda desconfianza ciudadana, en medio de un pandemia que ha servido para ocultar problemas de gerencia y transparencia electoral como los ocurridos en las elecciones suspendidas de febrero.

Señaló que el actual contexto está precedido de una lucha electoral que tiene un lado reeleccionista, tras recordar el intento fallido de reforma constitucional, unas primarias accidentadas y un candidato con cuestionamientos no aclarados.

Indicó que estos problemas alimentan y acentúan la desconfianza que tienen los ciudadanos en las instituciones políticas y electorales, en particular aquéllas llamadas a desarrollar la agenda de la institucionalidad democrática del país.

De su lado Espinal dijo que se mantienen los desafíos que se vienen arrastrando como la desarticulación del sistema de partidos políticos por prácticas autoritarias, reminiscencias trujillistas, que hacen difícil que el propio sistema pueda renovarse mediante procesos democráticos.

Señaló que la gente se queja de que en la campaña solo se habla de dinero, corrupción y que no hay propuesta que ilusionen, si no críticas que degradan, lo cual se debe a que el sistema no puede generar inspiración y motivación, elementos importantes para la renovación del sistema democrático.

Además, citó que ha habido un declive en la confianza institucional. "La ciudadanía tiene que confiar en las distintas instituciones del Estado y en los partidos políticos, de lo contrario se produce un serio problema para la democracia", dijo Espinal.

Otro elemento a enfrentar es la corrupción, asunto que ningún gobierno ha podido controlar con eficacia. En estos momentos, en que hay una clase media creciente que le hace exigencia de transparencia a los sectores de poder, es previsible que estas demandas de buen gobierno aumentarán, y serán más intensas luego de la pandemia.

De su lado, Roque Féliz, coordinador de Incidencia en Políticas Sociales y Fiscales del Centro Juan Montalvo, concluyó diciendo que la legitimidad del proceso electoral del 5 de julio dependerá de la participación masiva y responsable de la ciudadanía, sobre todo, por tratarse dentro de un contexto en pandemia.

Por eso, “la JCE tiene la responsabilidad de administrar estas elecciones garantizando la participación masiva de la población de forma segura y responsable, para lo cual debe gestionar con eficiencia el desarrollo de las elecciones, asegurando la aplicación de los protocolos sanitarios que correspondan”, acotó