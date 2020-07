Educación concluirá protocolo nuevo año escolar con la comisión de transición

SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, informó que tiene listo el borrador del protocolo para el inicio del próximo año escolar y que sólo espera socializar con la comisión de transición que habrá de designar las autoridades que asumirán en agosto próximo, para reunirse y definir los distintos aspectos, incluyendo la modalidad de clases a utilizar, hasta tanto persista la pandemia por coronavirus en el país.

Peña Mirabal aclaró que existen varios temas que en estos momentos están en desarrollo y requieren de la coordinación de las autoridades salientes y las entrantes, para darle el mejor curso y evitar contratiempos, sobre todo en lo concerniente al inicio y continuidad del año escolar a partir del 24 de agosto próximo.

“La apertura del año escolar corresponderá a las nuevas autoridades y es necesario que nos reunamos ahora para entregarles los informes, logros y protocolos elaborados hasta el momento, a los fines de garantizar que las clases puedan iniciar sin retrasos ni problemas sanitarios. Ya tenemos nuestra comisión, solo esperamos las del nuevo gobierno”, explicó.

El titular del MINERD agregó que el año escolar 2020-2021 está previsto iniciar a partir del 24 de agosto y las nuevas autoridades asumen el gobierno el 16 del mismo mes, por lo que es razonable que comisiones conjuntas discutan los detalles de las clases y se presente un protocolo que garantice la salud de la comunidad educativa.

“Bajo ningún concepto nosotros saldremos del Ministerio de Educación sin brindarle el soporte necesario a las autoridades entrantes. Y no solo por ser ministro, sino porque mi formación y criterio no me permiten hacer algo así. Estamos tan preocupados por el año escolar como las autoridades que pudieran llegar, por eso estamos brindando todo el apoyo e informaciones que se requieran”, acotó Peña Mirabal