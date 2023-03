Cita del "Gran pacto nación" acuerda acudir ante la comunidad internacional

El liderazgo político convocado al Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader en busca del “gran pacto de nación” acordó en su cita de hoy conformar cuatro comisiones o mesas de trabajo que tendrá subcomisiones cuyos integrantes viajarán a Estados Unidos y Europa para presentar en organismos internacionales un documento con la posición del país con respecto a la crisis en Haití.

Este documento es el que se firmó en 2021 por todos los partidos políticos, incluyendo los que se han excluido de participar en el actual diálogo, reveló a los periodistas el representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares.

Los autoexcluidos son el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la Fuerza del Pueblo. Este último estuvo representado en la primera reunión de la semana pasada, por lo que fue criticado hoy por las otras organizaciones políticas que sí asistieron.

Olivares insistió en que todos fueron invitados formalmente y que a los ausentes se les "seguirá esperando" para que formen parte de las mesas técnicas creadas.

Ramón Rogelio Genao, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), dijo que no participar en estos encuentros es “negársele a la patria”, en tanto que Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, manifestó que cuando se es convocado a temas de esta índole lo menos que se debe hacer es “venir y escuchar” para luego proponer ideas.

República Dominicana "no se puede cansar de la problemática haitiana" debido a que los ciudadanos del vecino país "no tienen otro lado para dónde coger; o sea que la crisis haitiana, la repercusión directa e inmediata que ellos tienen es acudir a cruzar la frontera, a pie, entonces nosotros no podemos olvidarnos de eso, pero nosotros no estamos en capacidad de resolverlo solo, necesitamos el concurso de la comunidad internacional", remarcó Genao.

Además de los representantes de los partidos, a la jornada de hoy, que sesionó a puerta cerrada, fueron también convocadas figuras de la sociedad civil, entre ellas el historiador Juan Daniel Balcacer y el vicepresidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez.

Las comisiones

Los integrantes de estas visitarán en Washington, el Capitolio y la Organización de Estados Americanos (OEA), y en Nueva York la sede de las Naciones Unidas. La que vaya a Europa hará lo propio en Bruselas, donde está la sede de la Unión Europea, añadió Eddy Olivares.

Reveló que se dio de plazo hasta el próximo lunes 20 para que los partidos políticos participantes den a conocer a quiénes acreditarán para las cuatro mesas técnicas creadas en la reunión pasada sobre política exterior, política migratoria, control fronterizo y el impacto económico de la crisis en el país.