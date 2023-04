Aumenta a cinco la cifra de muertos tras tiroteo en Louisville

Cinco personas murieron y otras ocho resultaron heridas, entre ellas dos agentes de policía, en un tiroteo ocurrido este lunes por la mañana en un banco de la ciudad estadounidense de Louisville (Kentucky, EEUU), informó la Policía local.

🚨 #EXCLUSIVE: The scene of the Louisville shooting, as seen from the front of the entrance of the Old National Bank Building

(ft. the building’s bitter landlord literally assaulting me on a sidewalk) pic.twitter.com/v3FPSQNE1L

— Nick Sortor (@nicksortor) April 11, 2023