Abusador de Baní es perdonado por su víctima, pero el MP seguirá proceso

El conocido como el Abusador de Baní, Alexis Villalona, fue perdonado por su víctimas Santa Arias, pero el Ministerio Público continuará con la acusación penal.

Todavía no se conoce el acuerdo al que habrían arribado las partes, pero el fiscal fiscal de Baní, Ángel Darío Tejada, confirmó que ello no detendrá la causa debido a que "este tipo de casos" no solo afecta a una persona, en esta ocasión a Santa Arias, sino a toda la sociedad.

“Y si Santa Arias eventualmente pierde el interés..., pero la sociedad aún tiene interés (de que estos abusados se castiguen para desanimar que se repitan) y el interés público está por encima del interés individual”, indicó el fiscal