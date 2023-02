Abinader responde a oposición con hechos y la invita a "caerle atrás"

"No respondemos las imputaciones normales de una sociedad democrática de la oposición, no lo respondemos verbalmente, lo respondemos con hechos, con hechos. Y el que quiera ver que me caiga atrás, a ver un verdadero plan de desarrollo", declaró el presidente Luis Abinader en la inauguración de la circunvalación de Azua, una obra que reveló demandó una inversión de más de 5 mil millones de pesos.

Rechazó con ello el señalamiento de algunos opositores de que su Gobierno se contenta con iniciar obras sin concluirlas.

Abinader: Al inaugurar Circunvalación de Azua, invita oposición caerle atrás para que vea. pic.twitter.com/NkHXKykZ0l — Daniel G Archibald (@GarciaArchibald) February 15, 2023

La circunvalación de Azua contribuirá "al gran desarrollo turístico" iniciado en la provincia de Pedernales, ya que los viajes por carretera desde y hacia esa zona pasan necesariamente por Azua, haciendo que entre esos dos puntos los conductores se ahorren por lo menos una hora y media de recorrido.

Esta obra comienza en la entrada de la ciudad de Azua y tiene un recorrido de 13.5 kilómetros para reencontrarse con la carretera Sánchez, pasando el río Jura, a la entrada de la comunidad de Los Jovillos y también muy cerca de la zona franca de Azua.

En ocho años esta obra había avanzado "menos de un 30%",pero en un año se concluyó, aseguró Abinader.

Es un gran impulso al gran Circuito Vial Sur que, subrayó el jefe de Estado, se ha diseñado de manera "muy consciente" para facilitar la movilidad en toda la región, con la adecuación de carreteras y la construcción de nuevas vías para responder a la demanda de los habitantes.

“En términos nacionales, los beneficiarios de la construcción de la Circunvalación de Azua, en sentido general, se estiman en aproximadamente alrededor 3 millones 500 mil personas”, afirmó Abinader.

Es una obra de un plan de desarrollo que "está dando buenos resultados" y así lo dicen "las estadísticas", añadió Abinader en tanto que el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, detalló que los fondos para ella fueron obtenidos del Presupuesto General del Estado y del Fideicomiso Vial-RD, producto de las recaudaciones por el pago en las estaciones de peaje de quienes transitan por las autopistas de todo el país.

Expresó que la nueva vía, al circunvalar el casco urbano de Azua, permitirá la disminución del congestionamiento vial en el centro de la ciudad, la contaminación ambiental, los altos costos operacionales y el mayor tiempo de viaje que sufren en la actualidad, tanto los residentes en esta localidad, como los usuarios del tráfico de paso que se desplaza a las regiones Valdesia, El Valle y Enriquillo.