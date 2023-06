Pochy Familia se fractura clavícula en accidente de tránsito

El merenguero Pochy Familia sufrió una fractura de la clavícula derecha en un accidente de tránsito ocurrido en la calle Francisco Prats Ramírez con Carmen Mendoza de Cornielle, en el sector El Millón, Distrito Nacional.

El vehículo del músico habría sido impactado por otro, en momentos en que el merenguero se desplazaba junto con su esposa, su hijo pequeño y su chofer, quienes resultaron con heridas leves, de acuerdo a una información publicada por el periodista José Antonio Aybar.

“En la clínica donde me dieron los primeros auxilios no me dijeron que había fractura, me mandaron a mi casa, con un calmante, pero no pude dormir del dolor. Esta mañana fui donde mi ortopeda y para mi sorpresa la placa que me hicieron arrojó que tengo la clavícula derecha fracturada”, dijo el artista, según reseña Aybar.

El merenguero también pidió a las autoridades colocar un semáforo en dicha intersección