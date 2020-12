Aerolínea Frontier anuncia nueva ruta desde Miami a República Dominicana

MIAMI, EEUU.- La aerolínea de bajo costo estadounidense Frontier anunció este martes seis nuevos vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), que incluyen rutas a República Dominicana, México, Guatemala y El Salvador a partir del próximo año.

Las nuevas rutas amplían la lista de vuelos sin escalas que tiene Frontier a 27 ciudades desde Miami, incluidos cuatro destinos internacionales: Cancún (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), San Salvador (El Salvador), Santo Domingo (República Dominicana).

A estos se suman Ontario (California) y Orlando (Florida).

We are growing! Now fly to 13 new routes!

New flights from @LASairport, @iflymia and @fly2ohare!

To celebrate these new, low-cost flight options, we are offering fares as low as $19*, which are available now at https://t.co/BMhZxBnaN6.

Book your travel now! pic.twitter.com/F4IAu60Pnt

— Frontier Airlines (@FlyFrontier) December 15, 2020