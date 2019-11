Foto: Acento.com.do/Archivo/Leonel Fernández.

Santo Domingo (EFE).- El expresidente Leonel Fernández expresó la noche de este martes su «total, absoluta y completa» oposición a que la Junta Central Electoral (JCE) utilice el sistema de voto automatizado en las elecciones municipales de febrero venidero.

Fernández dijo esperar, en un discurso televisivo de 10 minutos , que la JCE pueda ejercer su papel de «árbitro independiente» y organice un sistema de integridad electoral respetuoso de la participación de los electores y garante de la voluntad popular, tanto en los comicios municipales como en los presidenciales y congresuales.

El exgobernante consideró que para recuperar la confianza de los electores y de la totalidad de los partidos políticos en el uso del voto automatizado para las elecciones municipales de febrero del año próximo, la Junta Central Electoral tendría que adoptar varias medidas.

La primera que mencionó fue la de realizar una auditoría al código fuente del software, con el cual se procura verificar que el software que se ejecuta en la máquina de votación, funciona correctamente, así como realizar una auditoría de producción a las máquinas de votación.

También, practicar una auditoría del software de totalización, en la cual se evalúa el proceso de recepción de los datos transmitidos y un proceso similar a la infraestructura y transmisión de resultados, para lo cual se examinan todos los centros de datos usados en la transmisión de los votos.

Una quinta sugerencia de Fernández fue la de realizar una auditoría «pre-despacho» que, explicó, consiste en una prueba integral del proceso electoral, que incluya los procesos de votación, transmisión de datos, escrutinio y auditoría final de los comprobantes de votación depositados en las urnas.

«Si la Junta Central Electoral no pudo cumplir, porque presuntamente no había tiempo, con las pocas solicitudes que le formulamos para las primarias del 6 de octubre, estamos convencidos que en los menos de tres meses que faltan para los comicios municipales venideros, no podrá cumplir con estas medidas adicionales que serían imprescindibles para que el voto ciudadano sea respetado», expuso Fernández.

Recordó que el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, dijo el afirmó el 29 de octubre pasado que el sistema de voto automatizado podría ser utilizado en las elecciones municipales del 16 de febrero venidero siempre que existiese «el consenso unánime de todos los partidos políticos reconocidos».

En ese orden, afirmó que el 1 de noviembre, los partidos políticos la Fuerza del Pueblo, el Bloque Institucional Demócrata (BIS), el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y el Partido Unidad Nacional (PUN), le expresaron al órgano electoral, en forma escrita, su oposición a la utilización de esa modalidad de votación.

«A pesar de eso, la Junta Central Electoral convocó para el 14 de este mes de noviembre a todos los partidos y agrupaciones políticas reconocidas para conocer con mayores detalles su posición sobre la posible aplicación del referido método de voto electrónico en los comicios ya mencionados; y para ayer, lunes, como hemos dicho, otra convocatoria a los mismos fines», dijo el exmandatario.

A juicio de Fernández, la razón por la que varios partidos se oponen al voto automatizado es porque el «fraude electoral» que, ratificó, se produjo en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

«Ese fraude electoral pudo realizarse debido, esencialmente, a la vulnerabilidad del sistema aplicado por la Junta Central Electoral, el cual no fue, en ningún momento, certificado respecto a estándares internacionales de seguridad y calidad, ni tampoco auditado en sus componentes tecnológicos», dijo el ahora candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo.

Consideró que luego de consumado el «desaguisado electoral» en las primarias del PLD, «solicitamos a la Junta Central Electoral la realización de una auditoría forense integral, con la participación de expertos técnicos de la OEA, la Unión Europea y los Estados Unidos.

«Esa solicitud tampoco fue satisfecha. En su lugar, se incurrió en un fiasco, al contratarse una firma con conflictos de interés, la cual, frente a la reacción indignada de la opinión pública, tuvo que abandonar su trabajo de evaluación técnica antes, incluso, de haberlo iniciado», afirmó.EFE