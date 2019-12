Instituto Técnico Superior Comunitario celebra Concierto Navideño

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), celebró este miércoles 4 de diciembre, un concierto navideño que estuvo a cargo de la Fraternidad Internacional de Jóvenes de Corea del Sur (IYF, por sus siglas en inglés) y del colegio de música Gracias, de la provincia de Santiago.

En las palabras de apertura de la actividad artística el Ing. Milton Reyes, rector del ITSC, agradeció la presencia de ambas instituciones y la oportunidad disfrutar de “un hermoso repertorio de villancicos que mantienen vivo el espíritu navideño, más la oportunidad de enriquecernos espiritualmente con el contacto de una cultura tan milenaria como la asiática”.

Durante dicho concierto interpretaron los populares villancicos “A las arandelas”, “Mi Burrito Sabanero” “That’s christmas to me”, Santa Claus is coming to town y “Al Mundo Paz”.

Por igual, un video explicativo del IYF, números de bailes, un dúo de violín y flauta, el reconocido tema religioso “Hacedor de caminos” y un instrumental, en violín, de la canción “Por Amor”, del laureado músico dominicano Rafael Solano, que resultó el tema más aplaudido de la actividad.

Además del rector Reyes, estuvieron presentes en dicho concierto, la Ing. Marcia Corporán, vicerrectora académica, Alexandra Peña, coordinadora académica, Dr. Dulvis Mejía, director de Nivelación, Tutoría y Apoyo Académico, Lic. Nelson Matos, director de Servicios Estudiantiles y Ferdinand De León director financiero.

El concierto se produjo en el marco del encendido del árbol de navidad del ITSC, donde a ritmo de música y bailes, las autoridades educativas, empleados administrativos, docentes y estudiantes disfrutaron de un chocolate y jengibre a ritmo de villancicos.