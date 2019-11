Garabi Salseraty presenta sus “Una y mil preguntas”

Foto: Acento.com.do/Fuente externa/Garabi Salseraty

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El destacado salsero dominicano Garabi Salseraty, se encuentra promocionando su más reciente tema titulado Una y mil preguntas, una contagiosa propuesta musical que le ha permitido dar un importante paso en su carrera artística.

“Estamos muy agradecidos de la gran aceptación que ha tenido nuestro tema, tanto del numeroso público que nos sigue, como de las emisoras y lugares de diversión”, expresó el talentoso artista, quien es oriundo de Los Mina, Santo Domingo Este.

En esta contagiosa salsa, cuya autoría es de Rafael Hilario Medina, con arreglos de JC. Laurent, Salseraty habla sobre el lamento de una persona que, fruto de una experiencia inolvidable con una hermosa mujer, aún no entiende por qué no la ha podido olvidar. “También están esas preguntas que te haces cuando no tienes respuesta aparente, del por qué la otra persona no siente lo mismo que tú sientes por ella”, explicó Garabi.

Con respecto a lo que caracteriza a su música, Salseraty detalló que están produciendo “un atractivo concepto que hemos denominado El nuevo tumbao. Una nueva forma de musicalizar e interpretar salsa sólo con el uso nuevos colores y una base rítmica contagiosa y bailable”.

Un concepto que le ha permitido soñar en grande, por eso, sobre sus planes futuros, Salseraty comentó que “actualmente estamos sonando nuestra música en Los Estados Unidos, pero estamos realizando gestiones para que nuestra música también se escuche en Colombia, Panamá y Europa, específicamente España”, adelantó

También expresó que “es maravilloso poder producir buena música y compartirla con la gente que ama este maravilloso género de la salsa”.