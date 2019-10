Joanne Lara vuelve a escena a brindar nuevas experiencias

Foto: Acento.com.do/Fuente externa/Joanne Lara

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Después de tres años de no tocar en vivo, al fin terminó la espera, vuelve a los escenarios Joanne. Una joven dominicana con una visión diferente de la música a refrescar a sus espectadores y hacerlos estremecer con su penetrante voz.

Joanne, intérprete de canciones como “The One Who Knows”, “Welcome to the air” e “Iconic”, vuelve a deleitar a su público con su nuevo repertorio y esta vez integrando nuevos músicos a la banda, para brindar una experiencia cargada de energía y emoción en vivo.

Este 18 de octubre verá la luz “Stop pretending”, un sencillo de la nueva producción en la que ha colaborado de forma integral un grupo de músicos que acompañarán a la artista, entre estos se destacan George Rodríguez; baterista y arreglista, Ian Pimentel; bajista y voces, Luis Payan; teclados, Víctor Prestol y José Aldo Corniel; guitarras .

También ofrecerá a los fanáticos “Whispering to the moon” y otras composiciones que se podrán disfrutar gracias a su evolución y performance que caracterizan el género Pop-Rock junto a la transformación musical de Joanne, complementados con toques de Soul y Hard Rock para el disfrute de todos.

“Estamos muy emocionados de volver a compartir con el público. Han sido días de mucho trabajo para liberar lo mejor de nosotros y compartirlo con todos, esperamos hacer vibrar las venas de quienes estarán compartiendo con nosotros en los próximos días”, expresó Joanne.

Joanne y su banda se presentarán el próximo sábado 19 de octubre a partir de las 9 de la noche, como contraparte de la banda Sydestral, en los frescos espacios de Ruta 23 de la Ciudad Colonial.