El Chaval de la Bachata contará “Mil historias”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Chaval de la Bachata regresa al mundo del disco con el álbum “Mil historias”, considerado por el popular intérprete de música de amargue como una de sus mejores producciones musicales.

El álbum que sale al mercado en todas las plataformas de musica digital es el número 18 en la exitosa carrera de 22 años del intérprete del super hit «Dónde están esos amigos».

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, El Chaval dijo que “este álbum fue creado con el propósito de remontarnos en la bachata de los 90, pero con un toque de modernidad. De ahí, el nombre de ‘Mil historias'».

Linar Espinal, nombre de pila del artista, destacó que en el álbum, que sale bajo la producción de 829Music Mundial, hay varias inspiraciones de amor, desamor y muchos más y platicó sobre el proceso de creación.

“El proceso ha sido un poco complejo, ya que cada corte musical fue minuciosamente escogido para diferentes gustos. Espero sea del agrado de todos mis seguidores y de aquellos que se sumen a partir de escuchar las canciones que lo integran», dijo.

Las 13 historias que integran el album son: Me sacaste del llavero (Linar espinal), La próxima cita (Linar Espinal); No renunciaré (Linar Espinal y Wilson Espinal), Te puedes quedar (César David Castro); Segundo Plato (Linar Espinal y Deyvi Antonio Rodríguez), El último golpe (Miguel de la Cruz Ortiz); Anda ve con él (Linar Espinal), Qué malo (Linar espinal y Wilson Espinal); Pasión morbosa (Linar Espinal y Wilson Espinal), No creo nada (Linar Espinal Y Juan de los Santos “Krisspy”); Aún estoy vivo (Linar Espinal y Wilson Espinal), Dile a él (Linar Espinal y Wilson Espinal) y No me olvides (Joan Eduardo Gomez).

El artista del género de amargue, que suena en la radio nacional, de Estados Unidos y Europa con el tema «Canalla», junto a Romeo Satos, ha mantenido una consistencia en el medio artístico presentándose en los más importantes eventos tanto del país como del extranjero, informó Nelson López, manager de El Chaval de la Bachata.

El bachatero ha llevado su música a escenarios europeos y las islas del Caribe, como San Martin, Martinica, Aruba, Curazao, así como en Centroamérica.

El intérprete de éxitos como Dónde están esos amigos y Perdidos se manifestó agradecido del apoyo que durante más dos décadas ha recibido de sus seguidores, locutores, musicalizadores y prensa en general.