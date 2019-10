NUEVA YORK, Estados Unidos.- La violinista internacional Aisha Syed Castro se apodero del icónico escenario del Carnegie Hall, en la celebración del tercer concierto- gala de la organización The Dominican Heritage and Culture Society, en favor de diferentes causas comunitarias.

Entre clásicos de Piazzolla y la primavera de Solano, la violinista dominicana encantó en la sala Zankel Hall al lado del maestro del piano Martin Labazevitch en una noche cargada de emociones musicales.

La reconocida artista ofreció un concierto memorable a casa llena, con un público selecto que valoró durante casi dos horas cada uno de los temas interpretados por la joven violinista, en una noche mágica y muy significativa para la diáspora. La noche inició con un clásico muy conocido Suite for Violín and Piano de Still, poniendo el sello de lo que iba a ocurrir en la exitosa velada.

Temas como Spanish Dance No.5, Deep River, Ayesha’ Dance del ballet Gayaneh, Danse Orientale entre otros fueron los protagonistas principales de la noche clásica en la capital del mundo.

Aisha Syed Castro deleitó a todos los presentes con la incorporación en su concierto con importantes temas clásicos latinos como fueron Una Primavera para el Mundo del maestro de Rafael Solano y Por Una Cabeza de Gardel, impresionando a todos los latinos presentes. Además la experta violinista realizo un excelente popurrí de temas del icónico musical West Side Story, para cerrar un concierto de ensueño.

Aisha Syed Castro, muy emocionada, agradeció a todos los presentes por su gran respaldo y a la organización The Dominican Heritage and Culture Society por su confianza depositada en ella para un segundo concierto.

Aisha, una virtuosa del violín que ha interpretado música clásica en diferentes partes del mundo, logró la admiración del público, que por más de una hora que se mantuvo atónito ante la impecable forma de la artista tocar el violín, consiguiendo una atención con un silencio total durante su recital. Se mostró muy agradecida por el gran respaldo.

De su lado, Fresia Olivero Momani, presidenta de la Sociedad de la Herencia y Cultura, agradeció al público presente por el apoyo a la organización que preside, al igual que a todos los miembros de la junta de directores, como Carmen Lázala, Ana Olivero, Luisa Pérez y Yomaris Pena, la abogada Seny Taveras y los profesores Juan Villar y Ramón Espínola. Olivero dio gracias especiales a los patrocinadores que hicieron posible el concierto en Carnegie Hall y a su familia por apoyarla en todos sus proyectos.

Durante la recepción de la gala- concierto Aisha Syed fue reconocida por su trayectoria y como ejemplo a la dominicanidad en el exterior por el senado del estado de Nueva York de la mano del senador estatal Robert Jackson, quien destaco la cualidades de la artista.

También en la memorable noche también fueron reconocidos por el congresista Adriano Espaillat los dominicanos, Julissa Reynoso exembajadora de los Estados Unidos en Uruguay, Ramón Tallaj presidente del Board de la organización SOMOS Community Care.

Espaillat destacó los méritos de los homenajeados en favor de la comunidad. El congresista se hizo acompañar en momento de la entrega por el Concejal Ydanis Rodríguez, senador Robert Jackson y de la asambleísta Carmen de la Rosa.

La ceremonia fue conducida por la comunicadora Evi Siskos, quien detalló todas las incidencias de la noche del magno evento, con la coordinación de la directora de Desarrollo Nathalie Tejeda y su equipo de voluntarios.