Mildred Aquino inicia proyecto radial en New York con Univisión Radio

Foto: Servicios de Acento

NEW YORK. – Tras varios años de intenso trabajo en la radio de la ciudad de Santiago, la locutora Mildred Aquino llegó a la ciudad de New York cargada de sueños, donde encontró la oportunidad de su vida. Con dieciocho años en la radio y recién llegada a la ciudad de New York, Mildre La Makina logró encontrar cabida y cabina en Univisión Radio NY.

“Con tan solo ocho meses de haber llegado a New York me encuentro con esta gran oportunidad de trabajo, donde inicié en las madrugadas en La X 96.3 FM de 12:00 de la medianoche a 5:00 de la mañana de lunes a viernes”, destacó la locutora.

Al aceptar este horario, la empresa le ofreció un nuevo proyecto radial en Univisión Radio. Se trata “Solamente éxitos, lo mejor de los 80’s, 90’s y de hoy” por Que Buena 92.7 FM de lunes a viernes de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

“Que Buena es la única emisora romántica en todo New York, donde me siento feliz y motivada a seguir creciendo en mi carrera y a seguir poniendo el nombre de la República Dominicana en alto”, sostuvo.

Aquino recuerda sus inicios en la ciudad de Santiago, primero en Turbo 98.3 FM conjuntamente en La nueva 106.9 FM, luego en otras nóveles como 95.9 FM Bonao, La Ley 97.5 FM, Champion 99.1 FM, Premium 101.1FM, Full 94.1 FM del Grupo Azúcar y finalmente en las mañanas de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde por Mortal 99.1 FM, emisora del Grupo Telemicro.

«La diva de la animación”, como también se le conoce, se desempeña como voz en off, voice over, maestra de ceremonia y actualmente se prepara para poner su voz en películas y series, para un público adulto e infantil.