Critica de cine. Ad Astra

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Si se puede marcar una línea preferencial en el cine de James Gray a través de algunos de sus títulos, “Little Odessa” (1994), “We Own the Night” (2007), “Blood Ties” (2013), se puede visualizar su preferencia por temas como la soledad y la incomunicación, dos componentes que han sustentado una particular filmografía de un realizador que puede ir de lo más intimista hasta lo más comercial.

“Ad Astra”, su incursión en el género de la ciencia ficción, no escapa a ese influjo de sus temas preferidos y lo redacta bajo una página en blanco para construir sobre ella un relato que profundiza aún más esos temas intimistas con una honda reflexión de la relación entre el hombre y el espacio, pero también entre la evolución tecnológica y el aislamiento de una raza que se deshumaniza en la medida que alcanza mayor conquista.

Todo esto se refleja en el astronauta Roy McBride (Brad Pitt) quien viaja a los límites exteriores del sistema solar para dar fin al programa Lima, una antigua misión de búsqueda de vida inteligente en el espacio comandada por su propio padre, H. Clifford McBride (Tommy Lee Jones), y que está afectando la supervivencia de la raza humana.

Su viaje galáctico se convierte en una hazaña personal – como si fuera esa relación entre Telémaco y Odiseo-, por las implicaciones intrínsecas con su progenitor que los colocan en una línea delgada entre la relación paterna y el objetivo de su misión.

Gray, junto al guionista Ethan Gross, le interesa explorar sus propios tópicos argumentales que se refieren a esa capacidad humana de ser una raza con una voluntad intrínseca hacia la exploración y el progreso, aunque esto conlleve a su propia destrucción.

Las imágenes de este filme se concentran en visualizar un espectro cartesiano de la gran obra humana, pero también de esa capacidad para la autodestrucción. Para esto el magnífico lente del cinematógrafo Hoyte Van Hoytema (Dunkerque, 2017; Intetstellar, 2014), se enfoca en mostrar esa capacidad para crear imágenes de majestuosa belleza, estableciendo parámetros de distancia entre el espacio y el hombre para definir una frecuente actitud del personaje McBride frente a su propia lucha externa e interna.

Pitt, como aliado natural de Gray, encuentra su punto de equilibrio para retratar un personaje que puede enfrentarse a cualquier situación por más peligrosa que se presente (la primera escena del trabajo en la antena lo define), pero que no puede superar sus propios traumas de infancia con respecto a la relación con su padre.

De esta manera lleva a su McBride por esta odisea existencial con la más lograda actuación de su carrera, mostrando sólo lo esencial y dejando en el fondo ese gran abismo que va enfrentando su personaje.

Definidamente, “Ad Astra” es un interesante discurso, aunque en algunos momentos poco creíbles, que muestra “ese futuro cercano” y su compleja proyección del rostro humano hacia la infinita exploración espacial.