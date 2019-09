Un inodoro hecho en oro de 18 quilates, supuestamente robado del Palacio de Blenheim en Oxfordshire, Inglaterra, la casa señorial donde nació el ex primer ministro Winston Churchill, no es arte, es “hamparte” y su sustracción es una maniobra de mercadeo mediátic para promover la exposición de la que era parte y aumentar su precio. El supuesto autor es el artista conceptual italiano Maurizio Cattelan.

El pintor y critico español Antonio García Villarán, en desde su canal de YouTube, demuestra que se trata de una operación de publicidad, que otros “artistas” y pone de ejemplo a Yoko Ono, quien alega que, de una instalación suya en el Museo Moma de New York, una pila de piedra de río, fue robada una piedrecita.

La pieza robada, dice García Villarán, no es arte. Se inscribe en una corruptela conceptual de arte que no lo es porque no implica creación alguna. El “autor” mando a fundir un inodoro tomando un modelo real como base.

El inodoro en pleno funcionamiento se instaló como parte de una exposición del artista italiano Maurizio Cattelan titulada “La victoria no es una opción”, que apenas se abrió al público este jueves. El palacio permanecerá cerrado por el resto del día, dijo un portavoz en Twitter.



Según un portavoz del Palacio de Blenheim, Cattelán valora el inodoro, titulado “América”, en más de 5 millones de dólares. Ahora la pieza, según los mercaderes del arte, vale mas de seis millones por el hecho de haber sido robado.