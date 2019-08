Pedro Manuel Guzmán vuelve al mambo desde San Francisco de Macorís

Foto: Servicios de Acento

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El artista francomacorisano Pedro Manuel Guzmán, conocido como Yao La Torre 7, retorna a sus raíces y en esta etapa de su carrera trae una propuesta peculiar e innovadora.

«Desde mis inicios he hecho todo tipo de ritmos urbanos, pero con el que más me identifico es con el merengue popular, por eso he decidido volver hacer merengue y remontarme al Mambo del Yao, agrupación que me dio a

conocer en todo el Cibao y en donde pude pegar la «Jeepeta» andando a pie», expresa el exponente.

Mediante un comunicado de prensa, informó que lo que saldrá próximamente es algo grande «al igual que mi tamaño». Bajo el nombre de «En otro ambiente», su nueva producción cuenta con 10 temas inéditos. De esta, está promoviendo el tema «Eto e pa tíguere», ya en YouTube y todas las plataforma digitales.

Gran Yao La Torre 7 dice que tiene formada su agrupación para tocar en diciembre y que cuenta con unos colores que pondrán a bailar a todo público. «Estoy preparado para la pelea, no soy pelón ni manilo, soy como los gallos, giro de calidad que en cualquier momento sale y sorprende, así soy yo».