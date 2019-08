DGCINE y Chavón invitan al Workshop Introducción al Arte del Pitch

Foto: Servicios de Acento

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Dirección General de Cine (DGCINE), a través de su departamento de Capacitación y Formación, en coordinación con Chavón, La Escuela de Diseño, invitan a productores, directores, guionistas, autores y realizadores, que necesitan mejorar o reforzar su forma de presentar sus proyectos cinematográficos; a participar en el Workshop Introducción al Arte del Pitch, que se llevará a cabo del 19 al 23 de agosto, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en las instalaciones de Chavón Santo Domingo.

La convocatoria está abierta hasta el 16 de agosto y seleccionarán 20 proyectos que recibirán asesoría y acompañamiento de la coach y docente a nivel internacional de pitching & storytelling Marian Sánchez Carniglia.

El pitching se ha convertido en una técnica fundamental a nivel mundial para hacer que las personas sean más asertivas y competitivas al momento de realizar sus presentaciones sobre cualquier propuesta de valor.

Este programa educativo permitirá a sus asistentes recibir herramientas para conseguir que su pitch sea memorable, así como también neutralizar el posible no del exterior y responder a todas las preguntas del potencial comprador.

En un comunicado de prensa, resaltaron que aprenderán a instrumentar soluciones a posibles debilidades, la optimización de la inteligencia creativa, sumar valor agregado, maximizar en acción las posibilidades de venta, neutralizar las negativas posibles y fortalecer debilidades de presentación y discurso aportando fórmulas, sistemas y propuestas probadas académica y empíricamente.

Los requisitos requisitos para participar el en Workshop son los siguientes:

Sinopsis larga

Curriculum vitae

Toda esta documentación debe ser remitida, en formato Word o PDF, a [email protected]

En el documento, detallaron que como los programas de Capacitación y Formación de la DGCINE, este taller es libre de costos.

En caso de necesitar más información, invitan a que lo soliciten vía correo electrónico a [email protected] y/o vía llamada al número telefónico 809-687-2166.

Sobre Marian Sánchez Carniglia, quien impartirá el taller

En 1999 se postuló como asistente de producción en el estudio americano Digital Domain, fundado por los ganadores del Premio Oscar, James Cameron, el productor Scott Ross y el supervisor de efectos especiales Stan Winston.

Entre 1999 y 2002 ganó becas de estudio en Santa Mónica College, UCLA Extension y el AFI, donde continúa formándose académicamente en el desarrollo integral de proyectos audiovisuales: pitch, creación y desarrollo de contenidos, management, gestión y producción.

En Digital Domain avanzó desde asistente hasta coordinadora de producción en los filmes How the Grinch Stole Christmas, O Brother, Where Art Thou?, X-Men I, The Lord of The Rings: The Fellowship of the Ring, Vanilla Sky, We Were Soldiers y XXX.

A partir de marzo del 2014, se dedica completamente a su nuevo emprendimiento de coaching y consultorias de pitching & storytelling, pitch doctor y concepción de proyecto.

Prepara además su primer libro, un manual sobre pitching y storytelling, cuyo objetivo es optimizar las posibilidades de venta de un guion y compartir experiencias de primera mano de su vida en Hollywood.