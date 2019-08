Bachatero Lency Moreno regresa de gira de promoción en Estados Unidos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El bachatero dominicano Lency Moreno, estuvo de gira promocional en los Estados Unidos, donde logró un gran respaldo de sus seguidores y presencia en numerosos medios de comunicación.

“Estoy muy agradecido de la invitación realizada por la compañía que me representa, RPF Musical, la cual me permitió compartir con la pujante comunidad dominicana en New York”, destacó el artista.

Durante su estadía en Los Estados Unidos el llamado “Hombre abachatao”, tuvo la oportunidad de promocionar sus temas “Dime si vienes”, de la autoría de Gilmer Díaz y arreglos de Chico Veras. Por igual, la canción “Jure”, escrita también por Gilmer Díaz, con arreglo musical de Ánderson Paredes (el You).

Moreno también participó en el Festival al Orgullo Dominicano de Newark, Nueva Jersey, actividad en la cual recibió un emotivo reconocimiento. “Mi experiencia en esta gira promocional estuvo, definitivamente, cargada de emociones y una de ellas fue dicho reconocimiento, el cual guardaré con mucho cariño, porque es una muestra de todo el apreció y valoración de mi trabajo, de parte de mis fans en E.E.U.U.”, entiende el artista.

Por igual, Moreno está entusiasmado y lleno de energías positivas, debido a que dicha gira promocional le ha dado un gran repunte a su carrera artística. “Todo el que ha seguido mi trayectoria musical puede estar seguro de que muchas cosas buenas vendrán a partir de esta experiencia. Por eso estoy sumamente agradecido”, finalizó.