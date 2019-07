Juan Carlos Pichardo JR, “en la vida no se pierde, se gana o se aprende”

Foto: Servicios de Acento

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Ganador en los últimos tres años consecutivos de los premios Soberano como humorista del año, músico empírico, hace humor con música y creó un show musical con imitaciones de voces. Ese es Juan Carlos Pichardo Jr., quien formó su propia empresa JC Pichardo Entertainment, de realización, planificación y desarrollo de eventos.

“Voy caminando por la vida no tropezando, pero sí sabiendo que si tropecé tengo que seguir hacia adelante, eso me queda como una cicatriz de sabiduría. Por eso digo que yo o gano o aprendo, en la vida no se vino a perder” comentó el humorista durante una entrevista en el programa “Vamos!” con Fabio Ureña Ortiz, de la producción de Ángel Puello Television Group para Color Visión.

Asimismo, entiende que para todo hay que tener un límite, porque al que no traza límites en su vida muchas cosas se le pueden salir de control. Pichardo expresa que su ley de vida es tratar de saber más lo que no quiere que lo que quiere.

“Lo que quiero puede aparecer, pero que lo que pueda querer me sorprende”.

“Siempre me he preguntado cómo me veo en 10 años más, y eso es algo que me ha servido mucho para poder tener los pies sobre la tierra. Soy una persona con visiones al norte, al futuro, que no es más que un tanto incierto, pero quien no tiene eso no tiene para dónde coger, vive siempre en un círculo”.

Hijo del fallecido humorista que llevaba su mismo nombre, Juan Carlos Pichardo Jr. dice respetar mucho su trabajo. Cuenta que es puntual y hace que los que trabajan con él cumplan con eso, siempre bajo lazos de amistad.

El joven talento considera que los patrones a seguir que deben de tener los jóvenes dependen de la familia y la crianza. Además, manifiesta se deben interesar más por llevar patrones de conducta menos generales y más “con los pies puestos en la tierra”.

“Saber que todos tenemos un norte, saber que es bueno vivir al instante pero que también hay que tener una visión al futuro”.