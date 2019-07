SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La exposición “Imágenes de la economía informal dominicana”, del autor Alberto Bass, inaugurada en el Museo Numismático y Filatélica del Banco Central, implica mucho mas que un evento social y artístico para su difusión en los medios y la visita del público interesado.

Se trata de una de las mas terminadas obras dominicanas en la tendencia del hiperrealismo, una de las expresiones más exigentes porque demanda una reproducción fotográfica de la realidad y que tiene en Alberto Bas, uno de los exponentes más persistentes en el tiempo y de mayor impecabilidad en sus terminaciones.

Bass ha logrado captar al alto detalle de fidelidad, las imágenes del chiripero, el trabajador no formalizado, llevando una bucólica imagen de las huellas de la economía que no figura en los informes oficiales, pero que existe por imperativo de supervivencia y resulta fundamental para miles d personas que no aparecen en las nóminas públicas y privadas.

El hiperrealismo es distinto de lo que se logra con una cámara de alta resolución, sino que se logra con centenares, miles trazos del pincel, detalle a detalle y muy a pesar de las criticas que le imputan ser simple copia de la realidad.

Como verla

Las obras estas expuestas en el vestíbulo del Museo Numismático y Filatélico hasta el viernes 2 de agosto, de lunes a viernes, en horario de 9:00 A.M. a 4:00 P.M.

Del concepto

El hiperrealismo tuvo sus primeras expresiones a finales de los años 1960 en Estados Unidos como una tendencia radical de la pintura realista que va evolucionando por su increíble definición, nitidez y detallismo. Las primeras exposiciones fueron “La Imagen fotográfica” y “22 Realistas”, ambas en Nueva York. El hiperrealismo se promovió en Europa en la exposición titulada «Fotorrealismo, por la V Documenta (1972) de Kassel y fue confirmado por la exposición que Uldo Kulterman presentado en París bajo ese nombre.

Los fundadores son Richard Estes (1932), Robert Bechtle, Chuck Close (1940), Robert Cuttingham, Don Eddy, Audrey Flack, Ralph Goings y Malcom Morley. El termino fotorealismo fue acuñado por Louis K. Meisel en 1969 y apareció impresa por primera vez en 1970 en un catálogo del Museo Whitney para la exposición titulada «Veintidós realistas”.

En el BC

La exposición de Bass fue inaugurada en el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) por el gobernador Héctor Valdez Albizu.

El director del departamento de Cultura del BCRD, José Alcántara Almánzar, resaltó el trabajo comprometido del pintor y su entrega a la pasión de pintar, como representante de la cultura dominicana más auténtica.

Expresó sobre el pintor Alberto Bass que “acudiría a la contundente afirmación de Pablo Picasso, cuando dijo que: «La inspiración existe, pero tiene que encontrarse trabajando».

Un recorrido por la obra de Alberto Bass fue realizado por la crítica de arte Marianne de Tolentino, quien junto con el artista plástico Vladimir Velázquez Matos, hicieron la curaduría de la exposición.

Tolentino destacó la visión neorrealista de Bass, su capacidad para pintar escenas cotidianas de personajes del pueblo, logrando presentaciones con un fotorrealismo impresionante.

El artista

Alberto Bass se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Art Student’s League de la ciudad de Nueva York, poseyendo una vasta experiencia como creador plástico, profesor y animador cultural.