Domingo Bautista: «Merengue de los 90 es antesala de los urbanos»

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El comunicador Domingo Bautista considera que el movimiento causado por merengueros de los años 90 fue la antesala para que llegara lo que hoy es la música urbana, “en esa época crearon un merengue con un código muy popular, ahí empezó a cambiar la letra, lo que hay que entender es que cada generación tiene su código de expresión diferente” dijo.

Asimismo, manifestó que en cuanto al trato verbal en la comunicación hoy día hay algunos excesos donde en ocasiones se violan los principios básicos y éticos en la comunicación, “no hay por qué ser vulgar con expresiones fuera de tono, palabras pesadas para tu comunicar, se está empleando mucho la vulgaridad buscando sonido”.

“Lo que no saben es que eso te descalifica, Domingo Bautista todavía es un producto interesante en término de mercado porque nunca trascendió la raya, yo nunca me pasé. Chercha, loquera, los colores, pero nunca me pasé de la raya, eso me permitió preservarme.” Puntualizó Domingo Bautista en el programa “Vamos” con Fabio Ureña Ortiz, de la producción de Ángel Puello Televisión Group de Color Visión.

El comunicador Domingo Bautista tiene 31 años al frente y produciendo Domingo Latino revista radial de Hits 92 FM con diferentes tópicos, donde cuenta con música, política, deporte, farándula, entretenimiento, humor y más. El hombre de los colores, como también es conocido, señaló que Wilfrido Vargas es quien lo convierte en Promotor Artístico para de ahí saltar a la radio y la televisión como presentador y animador.