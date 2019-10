Foto: Acento.com.do/Fuente externa/Sara Hermann, Paola Rainieri de Díaz, María Amalia León de Jorge, María Elena Aguayo y Luis Felipe Rodríguez

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Centro Cultural Eduardo León Jimenes rendirá homenaje a la vida y la obra del diseñador dominicano Oscar de la Renta a través de la exposición Ser Oscar de la Renta, que presentará la influyente labor de este ciudadano del mundo en la moda internacional, así como su insospechada dimensión humana.

La información fue proporcionada en una rueda de prensa encabezada por María Amalia León de Jorge, directora general de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, quien ofreció los detalles de esta muestra, que abrirá al público el viernes 22 de noviembre de 2019 y estará vigente hasta mayo de 2020 en el Centro León, en Santiago de los Caballeros.

Al dar a conocer los pormenores del proyecto expositivo, la directora de Centro León lo definió como una de las iniciativas más relevantes de esta institución cultural, destinada a rendir tributo a “una figura dominicana del mundo. El gran Oscar de la Renta”.

María Amalia León de Jorge recordó que uno de los propósitos del Centro León es “destacar aquellas personalidades que por su trayectoria y compromiso han trascendido nuestras fronteras, como es el caso del diseñador Oscar de la Renta, cuya trayectoria profesional influyó en el mundo internacional de la moda, marcando su devenir con prestigio, distinción y elegancia. El Centro León ha decidido con entusiasmo organizar un homenaje en su propia tierra, en forma de una exposición que abarcará distintas facetas de su vida y obra artística”, expresó.

Por primera vez, gracias a esta exposición, el público podrá conocer de cerca la dimensión humana de este prominente diseñador.

“Esta será la primera vez que se estudia y se expone su obra desde una óptica que trasciende el diseño y enfoca su humanidad de manera integral”, informó María Amalia León de Jorge.

La riqueza de Oscar de la Renta como artista y creador, influenciado siempre por su naturaleza dominicana y caribeña, así como la nobleza, la empatía y la sensibilidad social de este icono dominicano que conectó su esencia con las aspiraciones más exquisitas de Europa o Estados Unidos y que descolló en los escenarios más relevantes del mundo, podrá percibirse en un recorrido de cinco ámbitos repletos de propuestas sensoriales.

“El proyecto expositivo Ser Oscar de la Renta se concreta a través de una museografía contemporánea sustentada en la experiencia del Centro León y en aportes de especialistas de reconocida trayectoria internacional, que conjuga distintas facetas de su vida y obra con piezas originales, articulando un discurso que invita al espectador a vivir una experiencia sensorial e intelectual. Estará estructurado a partir de 5 momentos espaciales: 1) Un creador consagrado y celebrado por el mundo. 2) Oscar antes de Oscar de La Renta. 3) En el taller todo es inspiración. 4) I’m just an island boy: Oscar es transnacional, y 5) Esencias de un legado: Ser Oscar de La Renta”, sostuvo la directora del Centro León.

En el marco de este encuentro con la prensa, también se dirigió a los presentes Paola Rainieri de Díaz, en representación del Grupo Puntacana, coanfitrión de Ser Oscar de la Renta.

Durante su intervención, la señora Rainieri de Díaz expresó su satisfacción por formar parte de una exposición “que reconoce y rinde homenaje a Oscar de la Renta, un dominicano sin límites ni fronteras, un artista admirado en todo el mundo y un amigo fraterno, caracterizado por su don de gente y su apoyo a las más transformadoras causas sociales”.

Contenido expositivo de alto valor

La directora general de la Fundación Eduardo León Jimenes informó, asimismo, que entre las piezas que serán exhibidas en esta exposición se incluyen 50 vestidos originales, algunos diseñados para Hillary Rodham Clinton, Oprah Winfrey, Sarah Jessica Parker, Beyonce y Taylor Swift. Asimismo, contendrá documentos y objetos de carácter documental, fotografías personales del diseñador, 60 portadas de revistas y libros, videos con entrevistas a familiares, personalidades del arte y la cultura vinculadas a Oscar de la Renta, cámaras y accesorios de la Colección Eduardo León Jimenes de Etnografía y obras de arte de colecciones propias y cedidas en préstamo de colecciones privadas e instituciones nacionales e internacionales.



Esta importante muestra, además, incluirá un catálogo con 13 ensayos sobre Oscar de la Renta, de la autoría de personalidades nacionales e internacionales que reflexionan sobre el valor de su obra y su impronta personal. Asimismo, se exhibirá un documental con entrevistas a 50 personalidades amigas, colaboradores y familiares del diseñador.

En el desarrollo de esta exhibición, que tendrá lugar en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro León, ocupando un área de 620 metros cuadrados, además de otros espacios complementarios, la institución ha contado con el apoyo de centros de investigación, museos, coleccionistas y especialistas de alto nivel, nacionales e internacionales, entre ellos The Metropolitan Museum of Art (The MET), ent State University Museum (KSUM), George W. Bush Presidential Library and Museum, Fashion Institute of Technology, en particular su departamento de Colecciones Especiales; The Young Fine Arts Museums of San Francisco, Archivo Antonio López, Museo Bellapart y Museo Fernando Peña Defilló. Asimismo, hicieron importantes aportes Michael Donovan, Nancye Green, Martin Corullon y Molly Sorkin, entre otros.

De su lado, la firma de diseño de modas Oscar de la Renta colaboró de manera muy comprometida desde el comienzo de esta iniciativa, aportando valiosas informaciones y contactos que enriquecieron el proceso de investigación.

Este proyecto expositivo, enmarcado en el programa Grandes Maestros, que el Centro León ha venido desarrollando desde sus inicios, ha contado además con el respaldo material y moral de destacadas empresas interesadas en la promoción del arte y la cultura: Grupo Puntacana, Cervecería Nacional Dominicana, Citi Bank, Banco Popular Dominicano, Editora Listín Diario, Visa Internacional, Aeropuerto Internacional del Cibao, Synergies Care Foundation y Excel Puesto de Bolsa.

