SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD) celebró su séptimo torneo de golf, dedicado a la memoria de Leonardo Ramírez, en su versión 2019.

La actividad dio inicio con las palabras de agradecimiento de los directivos de la Asociación de Hoteles, Fabeth Martinez y Ricardo Kawa; por el Ministerio de Turismo, Anny Estevez. La dirección técnica del evento estuvo a cargo de Michael Espino de la compañía VPAR.

Durante el torneo los jugadores pudieron disfrutar en el campo de la propuesta gastronómica de los hoteles Sheraton Santo Domingo, Radisson Santo Domingo, Hodelpa Garden Suites, Hotel Napolitano, además de la propuesta de diferentes proveedores: de la compañía Genesa, Johnsonville, Jack Links, Gonden Tree y VIVO. Todo ello acompañado por una variada oferta de bebidas ofrecidas por los patrocinadores: Coca Cola, Café Santo Domingo, Café Borbone, Néctares y jugos Barceló, Dupuy Barceló, El Catador y Cervecería Nacional Dominicana.

Los resultados del torneo se dieron a conocer durante el almuerzo en la Casa Club de Metro Country Club, donde se premiaron a los vencedores de las diferentes categorías en la modalidad Scramble en Parejas. Los ganadores de los Premisos Especiales fueron Eduardo Castro el Long Drive y Luis Garcia Dubus el Closest To The Pin, mientras que la pareja de Rafael Garcia y Nexido Galan se alzaron con el Mejor Score Neto Overall.

En la categoría de Damas, resultaron ganadoras las parejas: 1er lugar Tadina Compres y Reyna Ureña, 2do lugar, Mariel Villalona y Carolina Garcia. En la categoría A Masculina resultaron ganadores: 1er lugar Jaime Martinez y Hugo Gonzalez, 2do lugar Julio Cross y Juan Morel, 3er lugar Carlos Azar y Ralph Canale.

En la categoría B Masculina el 1er lugar fue para Pedro Benoit y Federico Lebrón, 2do lugar: Jose Polanco y Rafael Monegro y 3ro lugar Fausto Conde y Raúl Parra. En la categoría C Masculina, el 1er lugar fue para Jose Mariñas y Manuel Perez, el 2do. Lugar lo obtuvieron Juan Barceló y Amaury Moscoso y el 3er lugar la pareja de Rancell Czarlinski y Erich Czarlinski.

La tarde continuó con rifas y premios de fines de semanas, cenas, órdenes de compras y billetes aéreos. Para finalizar la actividad los ejecutivos de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, agradecieron a los jugadores y a los patrocinadores por haber depositado su confianza en la institución, haciendo posible este evento de golf. ¿