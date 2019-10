Identifican con gusanos puntos débiles de células tumorales humanas

Foto: idibell.cat/en/

BARCELONA, España.- Científicos del Instituto español de Investigaciones Biomédicas de Bellvitge (Idibell) aprovecharon las similitudes genéticas entre los humanos y un gusano de un milímetro llamado Caenorhabditis elegans para identificar posibles puntos débiles o vulnerabilidades de algunas células tumorales.

El Idibell publica en su página web el estudio, dirigido por el doctor Julián Cerón y sometido al escrutinio de expertos pares que lo publicaron en la revista PLoS Genetics (bajo la advertencia de que es «una prueba sin corregir»), donde se confirma que imita las mutaciones cancerígenas de un gen humano en el gusano.

«Así, por ejemplo, el gen humano SF3B1 que se encuentra mutado en distintos tipos de cáncer, principalmente en leucemias, pero también en algunos tumores de mama o próstata, es muy similar al gen sftb-1 del gusano», se precisa.

Son tan similares que cuando se observa la secuencia de aminoácidos de la proteína humana SF3B1 en sus regiones más afectadas por mutaciones de cáncer, el 89 % de los aminoácidos son idénticos.

Los investigadores del Idibell no solo reprodujeron las mutaciones de pacientes de cáncer en el genoma de gusanos, sino que también humanizaron la región de la proteína SF3B1 que se une a Pladienolide B, una molécula de la que deriva un fármaco que está en fase de ensayo clínico para el tratamiento del cáncer.

Este avance permitirá probar muchas más moléculas derivadas del Pladienolide B, para seleccionar la más eficiente como agente anti-tumoral.

El reemplazo funcional de proteínas de C. elegans por sus homólogas humanas permitirá usar estos gusanos humanizados para investigar mecanismos de enfermedad y pronosticar la implicación de ciertas mutaciones en el desarrollo de enfermedades.

Este sistema también serviría para buscar nuevos fármacos de una manera rápida, eficiente, y éticamente responsable. EFE

En la página de IDEBELL se lee en una traducción del catalán que, «a primera vista, un gusano que mide un milímetro y que hay que observarlo con lupa no se asemeja en nada a un ser humano. Sin embargo, el nematodo Caenorhabditis elegans, un animal modelo usado en investigación biomédica por cientos de laboratorios en el mundo, tiene aproximadamente el mismo número de genes que tenemos los humanos, unos 200 mil».

«En este estudio, establecemos el primer modelo multicelular para mutaciones SF3B1 expresadas de forma no condicional a partir del locus endógeno. El rápido C . El ciclo de vida de elegans (tres días a 25 ° C) y alrededor de 300 de auto-progenie obtenida de un solo hermafrodita, entre otras características, hacen de este organismo modelo ideal para pantallas genéticas y de drogas a gran escala. La tarea de modelar mutaciones patológicas humanas ha sido facilitada por el advenimiento de la técnica de edición del genoma CRISPR / Cas9, que se ha implementado eficientemente en este nematodo», se detalla.

En el capítulo con los resultados que se publica, a su vez, en PLoS Genetics, se precisa que «la proteína elegans SFTB-1 es 66% idéntica a la SF3B1 humana en términos de composición de aminoácidos».

Asimismo, que «la homología es particularmente alta en el dominio HEAT, alcanzando una identidad del 89%, y se conservan los aminoácidos mutados más frecuentemente en el cáncer».

«La secuencia SFTB-1 -remata- también conserva algunos de los motivos del ligando U2AF (ULM) que se unen a los motivos de homología U2AF (UHM) presentes en otros factores de empalme».