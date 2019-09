Foto: Servicios de Acento

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El personal médico del Hospital Vinicio Calventi asumió este viernes el caso de la joven Arianna Peña, de 16 años de edad, quien está a punto de perder una pierna debido a una bacteria que la tiene en cama desde hace ocho meses.

El caso de Peña, residente en Villa Duarte, en el Santo Domingo Este, está en proceso de evaluación médica para determinar la causa de que pierda el tejido de la pierna.

El caso de Arianna Peña se dio a conocer a través de las redes sociales. Ante esto, Chanel Rosa Chupany, director del Servicio Nacional de Salud, y Orlando Vargas, director del Hospital Calventi, dispusieron la ubicación de la paciente para trasladarla este viernes al centro de salud ubicado en Los Alcarrizos.

Tanto el hospital como el Servicio Nacional de Salud están dándole seguimiento de cerca a la salud de Peña. Las entidades anunciaron que los costos necesarios para lograr su recuperación serán asumidos por ambas.

Una vez se difundió la noticia por las redes sociales, el comunicador Santiago Matías (Alofoke) también se sumó a las gestiones dispuestas por Chanel Rosa y Orlando Vargas, director del Hospital Calventi, y se ofreció para aportar en lo que sea necesario para ayudar a la paciente.

En el video publicado en Instagram por Matías, Arianna recuerda que los médicos le dijeron que «me iban a cortar la pierna, porque no tenía salvación. Me tuvieron que retirar toda la carne, luego que cogí la bacteria. Le informaron a mi papá que no tenía salvación, que no había nada que hacer».

De acuerdo a la paciente, la pierna ha ido mejorando luego que iniciara un tratamiento médico que, por el momento, evitó la pérdida de la pierna afectada.